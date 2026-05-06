“Hay hechos de corrupción”: Iván Cepeda reconoció escándalos en el gobierno de Petro y prometió erradicarlos

El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro reconoció públicamente este miércoles, 6 de mayo, que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han presentado hechos de corrupción, aunque aseguró que estos deberán ser eliminados en caso de que el proyecto político del Pacto Histórico continúe en el poder.

Iván Cepeda confirmó las condiciones que pondría en la relación con Estados Unidos si es elegido presidente

Las declaraciones fueron entregadas durante un evento político en el sur de Bogotá, donde Cepeda defendía varias de sus propuestas presidenciales y hablaba sobre el futuro político del país de cara a las elecciones de 2026.

“El otro camino, que no ha sido perfecto porque también hay que reconocerlo, se ha presentado con hechos de corrupción en este gobierno nuestro que vamos a erradicar en nuestro segundo gobierno”, afirmó el precandidato presidencial en medio de su discurso.

Cepeda también lanzó fuertes críticas contra la oposición y aseguró que existen dos caminos políticos para Colombia. “El primer camino es el de la extrema derecha que dirige Álvaro Uribe y que representa un pasado de pobreza, violencia y corrupción para Colombia”, señaló.

En contraste, defendió la continuidad del proyecto político del oficialismo. “El segundo camino que representan el Pacto Histórico, la Alianza por la Vida y mi candidatura presidencial es el camino que conduce al cambio social, a la igualdad, a la prosperidad, a la democracia y al futuro que se merece el pueblo colombiano”, agregó.

Abelardo de la Espriella, disparado en Polymarket; prácticamente, está en empate con Iván Cepeda en la carrera por la Presidencia

Las declaraciones del senador se conocen en medio de un ambiente político cada vez más agitado por la carrera presidencial de 2026, en la que su nombre ha empezado a sonar con más fuerza dentro de los sectores de izquierda y progresistas.

Además, Semana reveló recientemente algunas de las condiciones que el senador plantearía para la relación entre Colombia y Estados Unidos en caso de llegar a la Casa de Nariño.

Mientras tanto, el panorama electoral sigue moviéndose. Otra publicación de Semana mostró cómo las apuestas políticas y las proyecciones en plataformas como Polymarket empiezan a reflejar los movimientos tempranos de varios aspirantes presidenciales.

Por ahora, las palabras de Iván Cepeda Castro llaman la atención porque reconocen directamente episodios de corrupción dentro del gobierno de Gustavo Petro, un tema que ha generado múltiples debates y críticas durante los últimos años.