La candidata Paloma Valencia ha tenido una trayectoria pública sin escándalos de corrupción y es reconocida por su trabajo legislativo disciplinado.

Sin embargo, SEMANA reveló el pasado 26 de abril, sus alianzas sin filtro alguno con los partidos políticos tradicionales han generado polémica y malestar, incluso en las filas del propio Centro Democrático, su colectividad. Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, parecieran estar aplicando la misma estrategia del “todo vale” que llevó al poder a Gustavo Petro y a Francia Márquez en 2022, y a Juan Manuel Santos en 2014.

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Por esa razón, la candidata aprovechó la entrevista con la periodista Vicky Dávila para responder por ese hecho político y aclaró toda la situación.

Lo primero que dijo la candidata del Centro Democrático es que está haciendo todas las reuniones y acuerdos con los partidos políticos de manera transparente y pública.

“Yo recibo partidos y no bandidos, las negociaciones han sido institucionales. Con las puertas abiertas en el Congreso se han hecho y no he comprometido nada, ni mucho menos”, dijo.

Agregó: “Respeto las instituciones y el que gana necesita el Congreso para poder sacar adelante las reformas necesarias. ¿Quién va a gobernar sin Congreso?“.

Incluso reveló que se debería prestar atención a los respaldos que los otros candidatos presidenciales están recibiendo porque no es de manera transparente.

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“El problema no es que los otros candidatos no busquen a los políticos, lo que pasa es que yo lo hago a la luz del día y ellos lo hacen por la noche. Todos los demás candidatos”.

Sin mencionar a Abelardo de la Espriella dijo que “uno no puede decir que no le gustan los políticos al principio y después cuando se gane se siente uno con ellos”. El candidato ha dicho que no recibe apoyo de los partidos políticos.

Vicky Dávila entrevista a Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Habló de algunos casos puntuales como el de Wadith Manzur, quien está en la cárcel por temas de corrupción y tiene un poder electoral grande en el departamento de Córdoba. “Manzur ha venido acompañando a Petro durante todo su gobierno, uno no puede decirles a los colombianos que los congresistas son disciplinados. Él no me está apoyando y no lo recibiré si así lo decide”.

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Por eso insistió en que “una cosa es recibir la institucionalidad de los partidos y otra que los bandidos lo apoyen a uno”.

Fue enfática en señalar que “no voy a gobernar con bandidos” y que rechaza a esos congresistas de partidos tradicionales que tienen cuestionamientos.

“Carlos Andrés Trujillo (senador del Partido Conservador) es petrista, uno no puede decir que porque están en el partido están conmigo automáticamente”.

Finalmente aseguró que las conversaciones que ha tenido son de manera institucional y no de manera individual.