Paloma Valencia se abstiene de responder si apoyaría a Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta frente a Iván Cepeda

Paloma Valencia, candidata presidencial del uribismo, estuvo en entrevista con la periodista Vicky Dávila y habló la campaña presidencial.

Como el 31 de mayo los colombianos acudirán a las urnas, Paloma reconoce que el trabajo en estas semanas se debe intensificar para conseguir los objetivos.

Paloma Valencia con Vicky Dávila habla de Abelardo de la Espriella: “Ellos vienen atacando mi campaña de manera muy agresiva”

Sin embargo, no respondió si apoyaría a Abelardo de la Espriella en caso de que él sea el que pase a segunda vuelta.

“Los invito a votar por mí de una vez en primera vuelta. Es que voy a pasar yo y ganaremos la segunda vuelta”, dijo.

Aseguró que en sus cuentas no está la derrota en la primera vuelta presidencial y por eso no ve el escenario de apoyar a alguien en la segunda vuelta.

“Estoy trabajando para ganar, pero no cargo maletas porque me da cansancio”.

Aseguró que, en todo caso, no ha entrado en confrontaciones personales con Abelardo de la Espriella porque sabe que la unión es clave para ganar en la segunda vuelta.

“Yo no lo he atacado, no he maltratado su campaña porque entiendo que para ganar se necesita al centro y a todo el mundo”.

Señaló que su campaña está fortaleciéndose para para derrotar a Iván Cepeda y que “la que tiene ese poder somos Oviedo y yo, así lo demuestran las encuestas”.