“Me ha dolido... Esperaba contar con mis generalas a mi lado”: Paloma Valencia sobre María Fernanda Cabal

Paloma Valencia habló en su entrevista con Vicky Dávila de lo que siente por la pelea que se ha desatado con María Fernanda Cabal. La senadora ha dicho que apoya a la candidata del Centro Democrático, pero su esposo, José Félix Lafaurie, y su hijo, Juan José Lafaurie, respaldan la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Paloma Valencia, con Vicky Dávila, habla de Abelardo de la Espriella: “Ellos vienen atacando mi campaña de manera muy agresiva”

Ambos han lanzado críticas muy duras a la candidata del uribismo. Juan José, por ejemplo, escribió hace unas horas sobre Valencia: “Hoy la rodean santistas y promotores del acuerdo de paz con las Farc: Aurelio Iragorri, David Luna y su propia fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. La lista es interminable... Miente porque va en caída libre en las encuestas, mientras Abelardo de la Espriella sigue subiendo”.

En su conversación con Dávila la candidata reconoció que lo que pasó con Cabal le “dolió”. Como se sabe, la senadora ha dicho que el proceso que llevó a Valencia a ser la ficha del uribismo para la carrera presidencial no fue transparente.

Paloma Valencia se abstiene de responder si apoyaría a Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta frente a Iván Cepeda

“Esperaba contar con mis generalas a mi lado”, dijo sobre Cabal y Paola Holguín.

Pero Valencia le dio una justificación a todo lo que ha vivido su partido. “El proceso fue muy difícil. El proceso estuvo marcado por la tragedia de Miguel (Uribe), la condena del expresidente y los procesos difíciles dejan muchas heridas. Tengo un principio en la vida: no juzgar lo que uno no entiende”.