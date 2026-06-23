Del Cori al Foro Económico Internacional de CAF

Un colombiano liderará el Foro Económico Internacional, uno de los principales espacios de diálogo y convergencia de los intereses más relevantes de la región, organizado por el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“La política exterior no puede ser rehén de una adicción al poder”: vicepresidente del Cori critica la gestión internacional de Petro

Se trata de Andrés Rugeles, miembro fundador y quien hasta unos días fue vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (Cori) y quien ahora es parte del equipo gerencial de la CAF.

Rugeles será el encargado de coordinar ese encuentro, que este año congregó a ocho jefes de Estado, cuatro premios Nobel y más de 7.000 participantes en Panamá.

Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales. Foto: Captura LinkedIn CORI Colombia

Rugeles llega a ese cargo con el objetivo de hacer crecer y consolidar al Foro como el lugar de encuentro más importante de líderes, empresarios, pensadores y expertos que buscan soluciones desde y para América Latina.

Esta iniciativa desarrollará una agenda integral de alianzas entre el sector público y privado, e impulsará el crecimiento y la transformación de cara a los retos futuros.

El experto en relaciones internacionales acaba de publicar el libro Colombia global, en coautoria con el excanciller Guillermo Fernández de Soto. Ha tenido experiencia en cargos en el servicio diplomático del país y en organismos multilaterales, y estudios en la Universidad de Oxford y London School of Economics (LSE).