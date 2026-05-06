A menos de un mes de las elecciones, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no ha oficializado un respaldo abierto y público a la candidata presidencial Paloma Valencia.

Ha guardado prudencia, aunque no ha escondido sus críticas y ha insistido en la necesidad de que la izquierda no siga en el poder después del 7 de agosto de 2026.

Cabal ha dejado claro que no tiene ninguna animadversión contra Valencia, compañeras del Senado desde hace más de ocho años. No obstante, no se le ha visto en los medios ni en la plaza pública haciendo proselitismo en favor de su compañera de partido.

En cambio, su esposo, José Félix Lafaurie, y su hijo, Juan José Lafaurie, respaldan la candidatura de Abelardo de la Espriella. El primero, por ejemplo, hace parte de Salvación Nacional, el partido del senador electo Enrique Gómez Martínez que avaló la inscripción del tigre.

Este miércoles, 6 de mayo, Juan José Lafaurie se despachó nuevamente contra Paloma Valencia, a quien no suelta desde hace varias semanas.

María Fernanda Cabal, congresista colombiana. Foto: Instagram @mariafernandacabal

Dijo que Valencia “miente” porque, según el joven abogado, “ella nunca lideró la campaña por el No en el plebiscito; promovía la abstención”.

Afirmó que mientras Paloma Valencia acusa a Abelardo de la Espriella de votar por el Sí al plebiscito por la paz, “hoy la rodean santistas y promotores del acuerdo de paz con las Farc: Aurelio Iragorri, David Luna y su propia fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. La lista es interminable”.

Lafaurie Cabal fue más allá. “Miente porque va en caída libre en las encuestas, mientras Abelardo de la Espriella sigue subiendo”.

Al final, dijo que “en el Centro Democrático estaban acostumbrados a amañar resultados. Ahora les toca competir con voto limpio”. Y añadió que el partido político “todavía no explica cómo ‘escogieron’ candidato. Todos saben que fue fraudulento. Esconden la información”.

Este no es el primer mensaje de Juan José Lafaurie contra Paloma Valencia.

José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal Foto: Colprensa y cuenta en X Juan José Lafaurie, respectivamente.

Recientemente escribió en su cuenta oficial de X: “La gente ya entendió: La campaña de Paloma se llenó de santistas y zurdos. Va en picada. Abelardo de la Espriella crece sin parar. El establecimiento, que antes se escondía del debate con De la Espriella, ahora corre a pedirlo. Así termina el que juega al ‘centro’: pierde el rumbo, abandona a los suyos y se queda sin principios”.

María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe y Paloma Valencia. Foto: SEMANA / CENTRO DEMOCRÁTICO

Juan José Lafaurie escribe libremente en sus redes sociales y no ha recibido el llamado a la prudencia de su padre, José Félix Lafaurie, quien en una oportunidad le pidió en SEMANA abstenerse de involucrarse en una pelea política que él libró con el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe.

Este fin de semana, la senadora María Fernanda Cabal le dijo a SEMANA desde la Feria del Libro en Bogotá, que está concentrada en la creación de un nuevo partido político de derecha. Y les pidió a sus seguidores que le ayudaran con el nombre.

“Siento que cuando uno ya no cabe, cuando hay transacciones que ponen tus principios y valores por debajo, cuando no todo vale, estamos listos para fundar un nuevo partido”, destacó.