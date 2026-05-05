María Fernanda Cabal volvió a hablar sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien la relación se rompió por la forma en la que se eligió a Paloma Valencia como la candidata presidencial del Centro Democrático.

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En diálogo con la emisora Blu Radio, la congresista sorprendió al referirse sobre el pensamiento político del exjefe de Estado y asegurar que él no es de derecha, tal y como se le ha encasillado en muchas oportunidades.

“Uribe no es derecha, pregúntele y verá. Él es socialdemócrata, muy similar a los gobiernos europeos de hoy, que vienen siendo desafiados por políticas que les exigen menos contemplación contra la migración, menos Estado que pese en el bolsillo del individuo”, comentó.

Cabal sostuvo que el líder natural del Centro Democrático tiene unas políticas que son muy afines con la derecha, como, por ejemplo, el Estado pequeño o que haya autoridad y orden.

Expresidente Álvaro Uribe. Foto: Lina Gasca

No obstante, indicó que el expresidente siente una enorme “aversión” por la palabra de derecha. “Es más una incomprensión de lo que es en realidad la defensa de libertades, que es la que promulga la derecha”, expresó.

Por otra parte, la senadora habló del partido que ella piensa crear y que sí será de derecha. María Fernanda remarcó que en este estarán las ideas de los libertarios relacionadas con la necesidad de reducir un Estado cuando se convierte en un “obstáculo”.

“Pero con la diferencia de que yo sí creo que las estructuras institucionales tienen que existir, porque la naturaleza humana lleva a que el más avispado se quede con todo y ahí viene la competencia”, manifestó.

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La militante del Centro Democrático fue más allá y afirmó que Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos presidenciales, sí hace parte de la derecha que hay en Colombia.

Además, dejó la puerta abierta en cuanto a la posibilidad de trabajar en un gobierno del reconocido abogado. “Yo no ensillo el caballo antes de tiempo”, señaló.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Eso ni siquiera me importa. Si sucede, me parecería maravilloso; si no sucede, yo tengo una misión”, añadió.

Sin embargo, dejó en claro que ayudaría sin ningún problema a De la Espriella o a Paloma Valencia a restablecer todas las relaciones que se necesiten para recuperar la Fuerza Pública y para generar apertura económica.