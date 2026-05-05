Gustavo Petro asegura que unos 7.000 colombianos han ido a la guerra en Ucrania

Un fenómeno que se ha identificado en los últimos años en medio de los conflictos que se han desatado alrededor del mundo es que hasta allí han llegado exmilitares y ciudadanos colombianos para sumarse a las filas de los ejércitos de los países de algunas naciones.

El presidente Gustavo Petro se refirió a esos hechos, citando al exministro de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania Tymofiy Mylovanov. “Hay 7.000 hombres de Colombia entrenados militarmente, luchando en una guerra ajena y muriendo sin causa en Ucrania. No queremos exportar muerte. El mercenario está prohibido por ley”, aseguró el mandatario.

De otro lado, la Cancillería ha informado de 577 asistencias a colombianos vinculados al conflicto en ese país, de los cuales 438 eran desaparecidos en combate.

Hasta Ucrania han llegado soldados colombianos. Foto: foto suministrada por Enerlín Osten

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio se refirió a esos hechos. “Las gestiones se han adelantado a través de las oficinas en el exterior, en este caso en la sección consular de Polonia, que es la concurrente con Ucrania”, afirmó.

Según dijo la canciller, se han desarrollado protocolos de repatriación y la remisión de estas solicitudes.

Por su parte, un informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) señaló que habría entre 2.000 y 3.000 colombianos que se han sumado al ejército de Ucrania, en medio de la guerra contra Rusia, a través de contratos oficiales.

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Petro recordó que los mercenarios están prohibidos en el país. En el 2024, el Congreso aprobó un proyecto de ley que no permite esta actividad y configura delitos para quienes acudan a estas prácticas, pues muchos colombianos estaban viajando para sumarse a esta causa por promesas de grandes sumas de dinero para ellos y sus familiares.

Organizaciones internacionales han alertado de estos hechos. Foto: Anadolu via AFP

Asimismo, hay otros episodios que han sucedido que también generan alerta como el asesinato del expresidente de Haití Jovenel Moïse, presuntamente, por parte de soldados colombianos que habrían desarrollado esa operación en ese país y que aún se encuentran detenidos en ese territorio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene estimaciones de unos 2.000 colombianos que estarían en conflictos armados internacionales en territorios como Rusia, Ucrania, Somalia, entre otros. Por eso, ya se han creado direcciones internas para atender estos casos.

Según dijo el exministro ucraniano, “más colombianos combaten en el frente de Ucrania que cualquier otra nacionalidad extranjera — unos 7.000 hombres, el contingente individual más grande por un amplio margen. Décadas cazando guerrillas, paramilitares y cárteles en casa los prepararon para las trincheras del Donbás", aseguró.