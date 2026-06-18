El día definitivo: Abelardo de la Espriella conversará con Vicky Dávila, en vivo desde Barranquilla, este sábado a las 8:00 p.m.

Este sábado, a las 8:00 p.m., a 12 horas de que se abran las urnas en Colombia para elegir al nuevo presidente de la República, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella conversará en vivo con Vicky Dávila, desde Barranquilla.

Durante el diálogo se abordarán los temas cruciales del país, y los colombianos podrán conocer más acerca de De la Espriella, quien podría llegar a la Casa de Nariño, según la última encuesta de AtlasIntel para SEMANA. En dicha medición, De la Espriella obtuvo el 52,4 por ciento de la intención de voto y Cepeda registró 44,4 por ciento.

La entrevista podrá seguir seguida por SEMANA.COM y todas las plataformas digitales de SEMANA (@RevistaSEMANA en X; revistasemana en Instagram; Revista SEMANA en Facebook; y @revistasemana en TikTok). Asimismo, en YouTube, podrá ser vista en este link: