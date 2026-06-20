Álvaro Uribe asegura que fue llamado a “indagatoria electoral” sin la práctica de las pruebas que la misma Fiscalía decretó

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que fue citado a una “indagatoria electoral” antes de que la Fiscalía practicara varias pruebas que la propia entidad había decretado dentro de la investigación que se adelanta en su contra.

A tres días de las elecciones, Álvaro Uribe informa que fue llamado a indagatoria por la Fiscalía por las masacres de El Aro y La Granja

Por medio de su cuenta de X, el exmandatario presentó un documento de la Fiscalía General de la Nación en el cual se exponen detalles del proceso que se adelanta en su contra por tres hechos puntuales.

Según el documento, el abogado defensor de Uribe, Jaime Enrique Granados, presentó el pasado 24 de marzo una solicitud formal para la práctica de distintas pruebas, argumentando la pertinencia y utilidad de cada una de ellas para el esclarecimiento de los hechos investigados.

“Indagatoria electoral. El abuso: vinculación de la fiscal general con Iván Velásquez, de la fiscal del caso con la JEP. Presiones de Petro, Cepeda, Eduardo Montealegre. Me llaman a indagatoria sin la totalidad de las pruebas decretadas. Abogado manifestó ante un fiscal que su cliente, que es testigo, recibía presiones y amenazas de Fiscalía", indicó Uribe en el trino.

Me llama a Indagatoria Electoral sin la práctica de las pruebas que la misma Fiscalía decretó pic.twitter.com/eiRlH2odcF — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 20, 2026

Tras analizar la petición, la Fiscalía concluyó que las pruebas solicitadas eran “conducentes” y decidió acceder a su práctica. Además, se señaló expresamente que las diligencias requeridas por la defensa serían incorporadas al proceso, comenzando por la obtención de inspecciones judiciales y documentales en diferentes despachos judiciales.

“La primera de estas actuaciones fue ordenada en el Juzgado Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Allí se dispuso la recopilación de documentos y piezas procesales relacionadas con los expedientes radicados bajo los números 18001600055220080197701 y 18001600055320088004701, acumulados en una misma actuación judicial. En dichos procesos aparece vinculado Juan Guillermo Monsalve Pineda, exintegrante de las Autodefensas”, señala el documento aportado.

En la mayoría de los procesos judiciales, las actuaciones probatorias resultan fundamentales para el ejercicio del derecho de contradicción y para el esclarecimiento de aspectos relevantes de la investigación.

Álvaro Uribe Vélez fue llamado a indagatoria. Foto: Guillermo Torres / Semana

¿Cuál fue la razón para llamar a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez?

El expresidente colombiano reveló, a través de sus redes sociales, que fue citado por la Fiscalía para rendir indagatoria dentro de una investigación relacionada con varios hechos ocurridos durante la década de los noventa en Antioquia.

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Según explicó, la diligencia está vinculada con las masacres de El Aro y La Granja, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y las circunstancias que rodearon la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia.

“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del Aro, La Granja, José María Valle (sic) y Guacharacas”, escribió Uribe en su cuenta de X.