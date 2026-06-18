El expresidente Álvaro Uribe lanzó un nuevo cuestionamiento al candidato presidencial Iván Cepeda, con quien se ha enfrentado en tribunales en repetidas ocasiones en años recientes.

Uribe comunicó que su equipo de defensa fue notificado del llamado a indagatoria por parte de la Fiscalía General de la Nación, una decisión que ocurre a días de que Colombia acuda a las urnas para la segunda vuelta presidencial. El exmandatario comentó que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, estaría conectada con la pareja de Cepeda, Pilar Rueda.

A tres días de las elecciones, Álvaro Uribe informa que fue llamado a indagatoria por la Fiscalía por las masacres de El Aro y La Granja

“La señora fiscal, exintegrante de la JEP, donde hasta (hace) poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía; de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política. Así y todo estaré en los Cuchos a las 8:00 p. m. sobre la vida y el programa de Iván Cepeda”, expresó el exmandatario.

Uribe fue vinculado a los casos por las masacres de El Aro y La Granja, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.