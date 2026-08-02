Luis Duque pide al Centro Democrático enfocarse en resolver los problemas del país y no en debates ideológicos

El estratega político Luis Duque hizo un análisis de la coyuntura que atraviesa el Centro Democrático y cuestionó que la colectividad haya concentrado buena parte de su debate interno en definir su identidad ideológica, en lugar de posicionar las iniciativas que se han realizado en las últimas semanas.

Paloma Valencia reiteró que el Centro Democrático “no es un partido de derecha” y explicó cuál es la orientación ideológica

“Mientras la gente espera que le digan qué problemas le van a solucionar, algunos de sus líderes están ocupados decidiendo qué filósofo político o económico certifica la pureza de su ideario”, escribió.

¡Qué berenjenal en el que se dejó meter esta semana el @CeDemocratico!



Mientras la gente espera que le digan qué problemas le van a solucionar, algunos de sus líderes están ocupados decidiendo qué filósofo político o económico certifica la pureza de su ideario.



Durante la… — LUIS DUQUE (@LuisDQ_) August 2, 2026

El estratega también respondió a quienes, durante la pasada campaña presidencial, señalaron que la estrategia electoral había alejado al Centro Democrático de sus principios históricos.

Según explicó, esa afirmación desconoce tanto el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez como la postura de la senadora Paloma Valencia, quienes, aseguró, nunca habrían permitido un cambio de esa naturaleza.

“Durante la campaña presidencial hubo quienes se atrevieron a decir que el estratega había alejado al CD de sus posiciones ideológicas históricas. Quienes dijeron eso parecen no conocer ni a Álvaro Uribe ni al estratega” puntualizó Duque.

Para Duque, el hecho de que el debate ideológico continúe una vez concluido el proceso electoral demuestra que las diferencias internas no obedecen a la estrategia de campaña, sino a una discusión que hoy ocupa un lugar central dentro del partido.

Duque sostuvo que el partido debería enfocar sus esfuerzos en visibilizar las propuestas que actualmente lideran sus congresistas.

La excandidata presidencial Paloma Valencia manifestó que el Centro Democrático no es un partido de derecha, lo que generó críticas desde la colectividad. Foto: Centro Democrático/Semana

Entre ellas, mencionó la demanda presentada por María Clara Posada contra decisiones relacionadas con el presupuesto nacional; la iniciativa de Hernán Cadavid para derogar la Ley de Paz Total; el proyecto de Andrés Forero para establecer reglas claras en la financiación del sistema de salud; las propuestas de Óscar Villamizar y Juan Espinal en materia de seguridad ciudadana, y la iniciativa de Daniel Briceño para reformar el esquema de grúas y patios.

En la parte final de su mensaje, el estratega planteó que la fortaleza ideológica de un partido no se mide por las discusiones internas sobre etiquetas políticas, sino por su capacidad para ofrecer soluciones concretas a los problemas del país.

“Como le escuché por primera vez al expresidente Uribe: “La vaca en el pantano, entre más patalea, más se atolla”. Así después le eche la culpa al aguacero", destacó Duque.