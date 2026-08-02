Nueva polémica por inauguración del aeropuerto de Tolú: Gustavo Petro aterrizó, no bajó del avión y cancelaron el evento

La inauguración de las obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, en Santiago de Tolú, Sucre, terminó de manera inesperada en la tarde del sábado 1.° de agosto, luego de que Gustavo Petro aterrizara en la terminal aérea, pero no descendiera del avión presidencial. Minutos después de tocar pista, la aeronave retomó el vuelo y el evento oficial fue cancelado.

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En el lugar se encontraban decenas de invitados, entre autoridades locales, funcionarios del Gobierno, líderes regionales y representantes del sector turístico, quienes esperaban la llegada del mandatario para encabezar el acto protocolario de inauguración de una de las obras de infraestructura más importantes para la subregión del golfo de Morrosquillo.

La sorpresiva decisión generó incertidumbre entre los asistentes, ya que no hubo una explicación oficial en el momento sobre las razones por las cuales el jefe de Estado no participó en la ceremonia.

Avión presidencial en el aeropuerto de Tolú. Foto: Presidencia de la República.

La agenda presidencial contemplaba la entrega de las obras de modernización de la terminal aérea, proyecto que busca fortalecer la conectividad de Sucre y dinamizar el turismo en municipios como Tolú y Coveñas.

Horas después, Petro se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X.

“Aterrizo en el avión presidencial en la pista aérea de Tolú hecha en mi gobierno. Falta el encerramiento de la pista ya adjudicada y la empresa que ponga la gasolina para jet que debería ser Ecopetrol”, escribió el mandatario.

Aterrizo en el avión presidencial en la pista aérea de Tolú hecha en mi gobierno.



Falta el encerramiento de la pista ya adjudicada y la empresa que ponga la gasolina para yet que debería ser Ecopetrol.



Pero mantienen a Ecopetrol de fuente de ganancias privadas. pic.twitter.com/41MJ732UY2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 1, 2026

En el mismo mensaje, Petro lanzó una crítica sobre el papel de la petrolera estatal al afirmar: “Pero mantienen a Ecopetrol de fuente de ganancias privadas”, sin hacer referencia directa a los motivos por los que finalmente no descendió de la aeronave ni explicar por qué se canceló el acto inaugural.

Por su parte, la cuenta oficial de la Presidencia de la República en X compartió imágenes del aterrizaje del avión presidencial y destacó la llegada del mandatario al Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, aunque tampoco entregó detalles sobre la suspensión del evento ni anunció una nueva fecha para la inauguración oficial.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido un comunicado ampliando las razones de la cancelación.

Mientras tanto, el episodio ha generado múltiples reacciones en redes sociales y entre dirigentes de la región, quienes esperan que la inauguración formal del aeropuerto pueda realizarse en los próximos días.

La ceremonia había sido convocada oficialmente por la Aeronáutica Civil y la Presidencia de la República.

Invitación a la inauguración del aeropuerto de Tolú. Foto: Aerocivil.

En la invitación distribuida previamente, Petro y el director general de la Aerocivil extendían la invitación a la “ceremonia de entrega e inauguración de las obras del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú”, destacando el proyecto como “un paso decisivo hacia la conectividad, el desarrollo turístico y la transformación económica y social de la región”.

El evento estaba programado para las 3:30 p. m. del sábado 1.° de agosto en la plataforma del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, en Tolú, Sucre.

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Mejoras del aeropuerto

Por medio de la cuenta oficial de la Presidencia de la República se destacó que las obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo representaron una inversión superior a los 136.000 millones de pesos.

Aeropuerto de Tolú. Foto: Presidencia de la República.

El proyecto incluyó la renovación de la infraestructura del lado aire y la ampliación de la pista, que ahora cuenta con una longitud de 2.200 metros y un ancho de 45 metros, permitiendo una mayor capacidad operativa para la terminal.

Santiago de Tolú, Sucre, ahora cuenta con un aeropuerto digno y modernizado.



Hoy, el Presidente @petrogustavo aterrizó en el avión presidencial para probar la nueva pista entregada a la población. La modernización del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, abre nuevas oportunidades… pic.twitter.com/94UtfAEysU — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 2, 2026

Gracias a estas mejoras, el aeropuerto podrá recibir aeronaves comerciales con capacidad de hasta 180 pasajeros por vuelo, fortaleciendo la conectividad aérea de la región.

La nueva infraestructura busca facilitar la apertura de más rutas nacionales e internacionales, impulsar el turismo y dinamizar la economía del golfo de Morrosquillo mediante un mayor flujo de visitantes.