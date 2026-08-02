Abelardo De La Espriella lanza fuerte mensaje a pocos días de su posesión: “No me distraen las infamias ni los ataques”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, aseguró que mantendrá una postura de concentración absoluta en las tareas de gobierno y evitará distraerse con ataques, críticas o desinformación, tal como afirmó haberlo hecho durante la campaña presidencial.

“Me resbalan los ataques”: Abelardo De La Espriella publica emotivo mensaje en sus redes sociales

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario electo señaló que los cuestionamientos provenientes de distintos sectores no representan una situación nueva, pues, según indicó, durante el proceso electoral enfrentó circunstancias similares con el objetivo de desviar su atención del compromiso adquirido con los colombianos.

Abelardo De La Espriella lanza fuerte mensaje a días de su posesión como presidente: "No me distraen las infamias ni los ataques". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/JqAVhSjeH7 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 2, 2026

“Vienen ataques de un lado y del otro. No es algo nuevo. Durante la campaña ocurrió exactamente lo mismo, con un único propósito, distraerme de la tarea que me había encomendado el pueblo colombiano”, expresó.

De La Espriella afirmó que durante la campaña decidió no responder a los señalamientos y, en cambio, concentró sus esfuerzos en recorrer el país, escuchar a los ciudadanos y presentar propuestas para atender las principales necesidades de la población.

Aseguró que esa estrategia fue determinante para alcanzar la victoria en las urnas y que será la misma que aplicará durante su administración.

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El presidente electo sostuvo que no responderá a “agravios, insultos, mentiras o descalificaciones”, al considerar que ese tipo de confrontaciones desvía la atención de los asuntos prioritarios para el país.

En ese sentido, reiteró que tampoco se dejará distraer por “infamias, noticias falsas ni controversias que no llevan a nada”.

Según manifestó, la principal expectativa de los colombianos es que el nuevo gobierno entregue soluciones concretas a los problemas nacionales, por lo que aseguró que cada minuto de su gestión estará orientado a cumplir el mandato recibido en las elecciones presidenciales.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de los colombianos. Foto: NurPhoto via Getty Images

En su mensaje también recordó que obtuvo el respaldo de cerca de 13 millones de ciudadanos, respaldo que calificó como un mandato para trabajar por el país y responder con resultados a la confianza depositada en las urnas.

Finalmente, De La Espriella resumió el enfoque que, según dijo, marcará su administración: privilegiar el trabajo por encima de la confrontación política.

“Mi deber es gobernar y cada minuto de mi tiempo estará dedicado a cumplir el mandato que recibí de los colombianos. Más trabajo, más resultados y más compromiso con mi amada Colombia”, señaló.