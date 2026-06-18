A tres días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el expresidente Álvaro Uribe informó, a través de sus redes sociales, que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por las masacres de El Aro y La Granja, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y sobre el tema de la hacienda Guacharacas.

“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle (sic) y Guacharacas”, escribió Uribe en su cuenta de X.

Álvaro Uribe, ¿a indagatoria, tal como ocurrió en 2018, en medio del debate electoral? ¿Por qué lo acusaría la Fiscalía?

Tal como lo informó SEMANA, el expresidente es llamado a indagatoria en medio del debate electoral, una historia que había ocurrido en 2018 cuando también tuvo que presentarse ante la justicia cuando el país se alistaba para ir a las urnas

El expresidente comunicó la noticia señalando que está preparado para enfrentar a las autoridades en medio de esos procesos por los que es convocado por el ente acusador. “A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, escribió el líder del Centro Democrático.

La masacre de El Aro tuvo lugar en octubre de 1997, a manos de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que delinquían en esa zona del municipio de Ituango, ubicado en Antioquia. Ese hecho dejó 12 víctimas mortales.

La Masacre de La Granja se le atribuye a ese mismo grupo armado y ocurrió el 11 de junio de 1996, cuando los paramilitares asesinaron a cinco personas que residían en el corregimiento ubicado en Ituango.

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Esos casos llevan décadas siendo estudiados por la justicia, en instancias como la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara, donde en el pasado no prosperaron. Luego, fue asumido por la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, donde el tema tomó un nuevo aire.

Uribe había sido escuchado en versión libre en 2023, pero ahora la Fiscalía decide vincularlo de manera formal tomando como sustento las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien regresó de Estados Unidos tras años de extradición y se convirtió en gestor de paz de la administración de Gustavo Petro.

El nuevo llamado de la justicia a Uribe ya había sido advertido por el expresidente colombiano. Meses atrás, el exmandatario escribió en su cuenta de X un mensaje en el que compartía que le llegó una advertencia en la que le decían que querían “meterlo preso”.