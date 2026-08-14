Gobierno de Abelardo De La Espriella citó a los operadores móviles para garantizar la conectividad tras el terremoto

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, sostuvo este viernes, 14 de agosto, un encuentro de alto nivel con los operadores móviles, para revisar el estado de la conectividad luego del terremoto que golpeó a Colombia.

De acuerdo con un comunicado de esa cartera, en “el espacio virtual estuvieron Santiago Pardo, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Gobierno de Claro Colombia; Samuel Hoyos, vicepresidente de Asuntos Externos de Tigo, y Faihan Alfayez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de WOM. También participaron los viceministros de Conectividad, Camilo Carrascal, y de Transformación Digital, Germán Bacca”.

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Además, se conocieron las principales conclusiones y retos frente al desafió que se desprende sobre la conexión de las regiones más afectadas por el fuerte sismo: