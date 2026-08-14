Gobierno de Abelardo De La Espriella citó a los operadores móviles para garantizar la conectividad tras el terremoto

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, sostuvo este viernes, 14 de agosto, un encuentro de alto nivel con los operadores móviles, para revisar el estado de la conectividad luego del terremoto que golpeó a Colombia.
De acuerdo con un comunicado de esa cartera, en “el espacio virtual estuvieron Santiago Pardo, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Gobierno de Claro Colombia; Samuel Hoyos, vicepresidente de Asuntos Externos de Tigo, y Faihan Alfayez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de WOM. También participaron los viceministros de Conectividad, Camilo Carrascal, y de Transformación Digital, Germán Bacca”.
Además, se conocieron las principales conclusiones y retos frente al desafió que se desprende sobre la conexión de las regiones más afectadas por el fuerte sismo:
- Recuperar la conectividad es esencial para atender la emergencia, porque permite mantener comunicadas a las familias, facilitar la coordinación de las autoridades, apoyar la atención en hospitales y puntos de atención, y contribuir a la protección de las comunidades. Desde el Ministerio TIC se ha acompañado y coordinado las acciones de los operadores para acelerar este proceso. Gracias a esto, y al compromiso de los operadores, la recuperación avanza de manera acelerada. Los operadores reportaron avances importantes en el restablecimiento de sus servicios, que para casi todos está por encima del 85 %.
- Hay puntos donde la conectividad se está viendo afectada por la falta de energía. Para esto, los operadores están comprando y distribuyendo plantas eléctricas y combustible, y enviando personal técnico, para mantener operativa la infraestructura de telecomunicaciones mientras se recupera el servicio eléctrico. El objetivo común es culminar la recuperación de las redes en el menor tiempo posible, para avanzar hacia una normalización de la conectividad en las zonas afectadas. Las empresas mantienen equipos trabajando en territorio y continúan desplegando infraestructura y soluciones temporales que permitan superar los puntos críticos.
- La respuesta de la industria no se ha limitado a la recuperación de infraestructura. Los operadores adoptaron medidas para acompañar a sus usuarios durante la emergencia, como la suspensión temporal de cortes de servicios por falta de pago y la entrega de beneficios de conectividad, que representan un esfuerzo adicional de las empresas para garantizar que las personas afectadas puedan mantenerse comunicadas. Actualmente se trabaja en la consolidación de las cifras que permitan dimensionar, de manera integral, el aporte económico y operativo realizado por el sector durante la emergencia.
- Gracias a la avanzada recuperación de conectividad, el sector ya empieza a identificar los siguientes retos. Uno de ellos es brindar soluciones para la educación de niños y niñas. Entre las propuestas está la posibilidad de sumar capacidades de diferentes actores para llevar equipos, conectividad y contenidos educativos a instituciones que hayan sufrido afectaciones, así como habilitar espacios comunitarios con acceso a Internet mientras se recupera plenamente la infraestructura educativa. También se aprovecharían aprendizajes de la pandemia, para desplegar soluciones similares que permitan que los estudiantes mantengan sus procesos educativos mediante herramientas digitales, mientras se normalizan las condiciones en sus territorios.
- La recuperación está enfocada en las zonas que los operadores tienen identificadas como las de mayor tráfico, pues esto indica las necesidades puntuales de cada territorio. Las empresas cuentan con información sobre cobertura, tráfico y funcionamiento de sus redes y están priorizando la recuperación de las zonas de mayor uso. Sin embargo, invitaron al Ministerio a aprovechar la articulación lograda con alcaldías, gobernaciones y autoridades locales para que ellos señalen puntos donde la conectividad puede tener mayor impacto para la atención de la población, como hospitales, albergues, centros de acopio, puntos de atención y otros espacios esenciales para las comunidades.
- Una vez superada la etapa más crítica de la emergencia, el Gobierno Nacional y el sector TIC realizarán un balance integral de la respuesta y de las condiciones de infraestructura que quedaron en las zonas afectadas. Esto permitirá identificar aprendizajes y oportunidades de mejora tanto para la recuperación de la infraestructura afectada, como ante futuras emergencias. También será insumo para identificar las necesidades en las regiones y avanzar, junto con las autoridades territoriales, en una posible revisión de eliminación de barreras que puedan dificultar el despliegue de nuevas soluciones de conectividad.