Petro reacciona al llamado a indagatoria hecho a Álvaro Uribe: “Vayamos a la Justicia Especial para la Paz”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó al reciente llamado a indagatoria hecho al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja.

A tres días de las elecciones, Álvaro Uribe informa que fue llamado a indagatoria por la Fiscalía por las masacres de El Aro y La Granja

Con un mensaje en la red social X, invitó a Uribe a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asegurando que esa decisión podría beneficiar tanto al exmandatario como al país.

“Hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP y se ahorraba usted el suplicio y Colombia ganaba con la verdad”, expresó.

Sostuvo que aún existen oportunidades para contribuir a la construcción de paz y al esclarecimiento de hechos que han marcado la historia reciente del país.

Hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP y se ahorraba usted el suplicio y Colombia ganaba con la verdad.



Está a punto de caer Colombia en algo que usted mismo no quisiera, porque conoce a la persona que ahora apoya, son públicos sus trinos sobre esa… https://t.co/P774Bxk202 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 18, 2026

Petro advirtió además sobre el momento político que atraviesa Colombia y señaló que el expresidente podría desempeñar un papel importante en la búsqueda de la verdad.

“Está a punto de caer Colombia en algo que usted mismo no quisiera, porque conoce a la persona que ahora apoya; son públicos sus trinos sobre esa persona. Pero independientemente de la estafa, puede usted cubrirse con la verdad y ayudar al pueblo con la paz”, manifestó.

El presidente agregó que, más allá de las diferencias políticas, la decisión final corresponde a los ciudadanos, aunque insistió en que todavía es posible adelantar acciones que favorezcan al país.

“Ya será decisión libre del pueblo, pero aún se pueden hacer cosas por el mejor estar del pueblo de Colombia y por la paz”, señaló.

Finalmente, Petro reiteró su invitación para que ambos acudan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional surgido tras el Acuerdo de Paz con las extintas Farc y encargado de investigar, juzgar y esclarecer hechos relacionados con el conflicto armado.

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Las declaraciones del presidente se producen en medio de un nuevo episodio judicial que involucra al expresidente Uribe y reavivan el debate sobre el papel de la JEP en el esclarecimiento de responsabilidades derivadas del conflicto armado colombiano.

“Vayamos a la Justicia Especial para la Paz y declaremos y aportemos al futuro de Colombia”, concluyó Petro.