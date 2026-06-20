¿Puede acudir a su puesto de votación en compañía de menores de edad o sus mascotas? Esto dicen las normas

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, muchos ciudadanos se preguntan si pueden asistir a sus puestos de votación acompañados de sus hijos menores de edad o de sus animales de compañía.

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Aunque las autoridades electorales no prohíben ninguna de estas situaciones, sí han emitido una serie de recomendaciones para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de todos durante la jornada democrática.

Elecciones presidenciales 2026, votaciones en Corferias. Urnas urna Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En el caso de las mascotas, el ordenamiento jurídico colombiano no establece restricciones que impidan el ingreso de animales de compañía a los puestos de votación. Sin embargo, la Registraduría Distrital del Estado Civil recomienda evitar trasladarlos a estos lugares para prevenir inconvenientes durante el desarrollo de los comicios.

La sugerencia se debe, principalmente, al alto flujo de personas que suele registrarse en los puntos habilitados para votar. En determinados momentos pueden presentarse congestiones o aglomeraciones, situaciones que podrían generar incomodidad tanto para los ciudadanos como para los animales.

Además, las autoridades advierten que los perros y gatos pueden experimentar episodios de estrés, ansiedad o molestia debido al ruido, la presencia de numerosas personas y otros estímulos propios de una jornada electoral.

Por esta razón, se recomienda evaluar si realmente es necesario llevar a la mascota al momento de ejercer el derecho al voto.

No obstante, si una persona decide acudir a las urnas en compañía de su animal de compañía, es importante seguir algunas recomendaciones básicas orientadas a su bienestar y a la convivencia con los demás votantes.

Entre ellas se encuentran llevar al animal con correa, arnés y, cuando corresponda, bozal; portar el carné de vacunación, ya sea en formato físico o digital; y contar con elementos de limpieza para atender cualquier necesidad fisiológica que pueda surgir durante el recorrido.

Asimismo, se aconseja evitar llevar caninos considerados de manejo especial y controlar en todo momento la interacción de la mascota con otras personas o animales para prevenir incidentes.

Por otra parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que sí está permitido asistir al puesto de votación acompañado por menores de edad. Los niños y adolescentes pueden ingresar junto a sus padres, madres o acudientes, una medida que busca facilitar la participación ciudadana y la organización familiar durante la jornada electoral.

Elecciones presidenciales 2026, votaciones en Corferias. Urnas urna Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Sin embargo, las autoridades también recomiendan, en la medida de lo posible, no llevar a los menores de edad para agilizar el proceso y evitar congestiones en los lugares de votación. La presencia de grandes cantidades de personas puede dificultar la movilidad dentro de las instalaciones y generar demoras en algunos momentos del día.

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Si se decide acudir con un menor, la recomendación principal es mantenerlo siempre bajo supervisión y permanecer junto a él durante todo el tiempo que dure el trámite. Esto contribuye a evitar distracciones, desórdenes o situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de la jornada electoral.