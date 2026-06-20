Histórico: David Alonso vuela en República Checa y firma su primera pole position en Moto2; sufrió fuerte caída

El motociclismo colombiano sigue escribiendo páginas doradas a nivel internacional gracias a David Alonso. El joven piloto del CFMOTO Inde Aspar Team alcanzó un hito sin precedentes en su carrera al conseguir su primera pole position en la categoría de Moto2 durante las sesiones de clasificación del Gran Premio de la República Checa, que se disputa en el tradicional circuito de Brno.

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Alonso ratificó el excelente nivel que venía mostrando desde las prácticas libres del viernes. Con una agresividad y precisión técnica admirables, el colombiano detuvo el cronómetro en un tiempo de 1:57.718 en su primera vuelta lanzada de la Q2.

Esta impresionante marca no solo le aseguró el primer lugar de la parrilla de salida para la carrera del domingo, sino que además pulverizó el récord absoluto del trazado checo en la categoría intermedia, superando por 0.205 segundos al héroe local, el checo Filip Salač.

8th different #Moto2 polesitter and the first for Colombia 🇨🇴



Alonso with HOT fire pace 🥵#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/BxXYKYiDsA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 20, 2026

Con este resultado, David Alonso largará desde la primera posición en busca de su primera victoria del año en Moto2. La primera fila de la parrilla la completarán el local Filip Salač y el español Daniel Holgado, compañero de equipo del colombiano, quien curiosamente también sufrió una caída durante la accidentada sesión.

Parrilla de Clasificación para la Largada (Top 10)

David Alonso (COL) — 1m 57.718s Filip Salač (CZE) — +0.205s Daniel Holgado (SPA) — +0.389s Manuel González (SPA) — +0.395s Senna Agius (AUS) — +0.419s Iván Ortolá (SPA) — +0.488s Izan Guevara (SPA) — +0.634s Celestino Vietti (ITA) — +0.737s Álex Escrig (SPA) — +0.754s Joe Roberts (USA) — +0.850s

Caída de David Alonso tras la ‘pole’ en República Checa

A pesar de la inmensa alegría en el box del equipo Aspar, la jornada estuvo marcada por una alta dosis de drama. Inmediatamente después de cruzar la línea de meta y sellar el brutal tiempo que, a la postre, le daría la pole, Alonso perdió el control de su motocicleta y sufrió una aparatosa caída en la exigente curva 1 del circuito.

El colombiano sigue destacando en Moto 2. Foto: Redes sociales

Cuando restaban más de diez minutos de sesión, el colombiano se fue al suelo, encendiendo las alarmas de su equipo. Por fortuna, el piloto colombiano salió ileso del incidente y logró regresar por sus propios medios al pit lane.

Alonso sets ANOTHER new lap record 🔥



But he crashed immediately 💥#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/MCuaOFZxJQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 20, 2026

Aunque los mecánicos trabajaron a contrarreloj para reparar los daños de la motocicleta y permitirle reincorporarse a la pista en los instantes finales, el registro inicial de Alonso fue tan sólido que ninguno de sus rivales pudo siquiera aproximarse, haciendo innecesario buscar una mejora.