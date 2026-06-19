Reacción y pronunciamiento de La Casa Blanca tras la clasificación de Estados Unidos en el Mundial 2026

Oficialmente, la selección de Estados Unidos avanzó a la ronda de dieciseisavos de final en el Mundial 2026. The Yanks vencieron por 2-0 a Australia, este viernes 19 de junio, en el estadio Seattle y por la segunda fecha del grupo D.

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Tras el triunfo, Estados Unidos se asegura como líder sólido de su grupo con seis puntos. Eso le permite estar ya en dieciseisavos, aunque aún le falta un partido, contra Turquía, para definir cómo quedará en la tabla de posiciones.

La Casa Blanca se pronunció

Un trino de la cuenta oficial de La Casa Blanca, en X, se volvió rápidamente viral. Reza “Soccer”, acompañado de emojis con la bandera estadounidense y águilas.

SOCCER!!! 🇺🇸🦅🇺🇸🦅 — The White House (@WhiteHouse) June 19, 2026

La misma cuenta de La Casa Blanca reposteó un video video de Chris Wright, Secretario de Energía de Estados Unidos, donde al funcionario de se le ve celebrando tras el triunfo de la selección en Seattle.

“Siempre orgulloso de ser estadounidense, pero especialmente orgulloso hoy mientras la selección de Estados Unidos trae a casa otra victoria”, reza en el post de Wright.

Y añade: “Mientras vitoreábamos a nuestro país hoy, recordamos que los deportes tienen una forma única de unir a las personas y congregar a los aficionados de todo el mundo”.

Always proud to be an American but especially proud today as @USMNT brings home another victory! 🇺🇸



As we cheered for our country today, we’re reminded that sports have a unique way of bringing people together and uniting fans around the world. pic.twitter.com/WnyRWDRd6D — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) June 19, 2026

Ahora, el equipo de Estados Unidos presta especial atención al juego entre Turquía y Paraguay, que se llevará a cabo este mismo viernes, pero a partir de las 10:00 p.m. y en el estadio Bahía de San Francisco.

De allí dependen bastante las posiciones del grupo. Paraguay está obligada a ganar, pues desde la previa el Mundial 2026 partía como una de las favoritas de su zona, aunque acabó perdiendo de arranque contra Estados Unidos (4-1).

Por su parte, a The Yanks tendrán el último partido de la zona, el próximo 25 de junio, contra Turquía. Será a partir de las 9:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Los Ángeles.

Pochettino y sus dirigidos lo celebran

“Ha sido de nuevo un partido fantástico, con una gran primera parte. Creo que hemos dominado ante un equipo complicado”, declaró Mauricio Pochettino, tan pronto como acabó el compromiso contra Australia, en declaraciones recogidas por la AFP.

Y añadió: “Decía ayer que Argentina tenía unos hinchas increíbles, pero creo que no nos quedamos cortos”.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos. Foto: Getty Images

El argentino, con experiencia en la dirección técnica de clubes europeos, pero ahora con el gran reto de llevar al anfitrión Estados Unidos a la gloria, parece haber conformado un plantel competitivo que da de qué hablar en todo el planeta.