Argelia presentó queja formal a la Fifa por el partido ante Argentina: piden tres expulsiones

La Federación Argelina de Fútbol presentó una queja ante la Fifa por lo que considera una “injusticia arbitral” en el partido contra Argentina, ya que cree que Lionel Messi debió ser expulsado en la primera parte.

Partidos del Mundial 2026 que se juegan este 19 de junio: horarios y canal de TV

Comunicado oficial sobre la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi: contaron la verdad

A la media hora de juego y al disputar una pelota, Messi pisó con sus tacos el gemelo del defensor Aïssa Mandi, una acción que no fue considerada punible por el árbitro, el polaco Szymon Marciniak, y el VAR tampoco entró a valorar si el ocho veces Balón de Oro merecía una tarjeta roja.

Para entonces, el astro argentino ya había abierto el marcador. Luego, anotó dos goles más para dar la victoria a los campeones del mundo frente a Argelia en el primer partido del grupo J e igualar a Miroslav Klose como máximos goleadores de la historia del torneo (ambos con 16).

Según una fuente de la federación argelina, “la queja se refiere ante todo a la falta de Messi, que merecía una tarjeta roja según la opinión general”.

Momento exacto del contacto de Lionel Messi sobre el gemelo de Aissa Mandi. Foto: Getty Images

“También hubo dos codazos sobre Ibrahim Maza y Anis Hadj Moussa, en situaciones que igualmente justificaban una expulsión”, añadió.

Preguntada por los motivos de anunciar la queja tres días después del encuentro, esta fuente explicó: “No decimos que la selección argentina no fuera fuerte, pero no podemos permanecer en silencio ante una injusticia. Las tres acciones fueron perfectamente claras y el VAR no intervino”.

La fuente precisó que la queja se presentó “al día siguiente al partido y dentro de los plazos reglamentarios fijados por la Fifa”.

Analista arbitral revela por qué no era tarjeta roja para Lionel Messi: dio su explicación

“No esperamos un cambio de resultado, pero sabemos que cada partido es objeto de una evaluación por parte de la comisión de arbitraje, que posteriormente toma las decisiones oportunas”, añadió.

Marciniak terminó en el ojo del huracán por la falta de Lionel Messi que ni siquiera le valió para recibir una amonestación. Todo se agrandó cuando el astro rosarino marcó tres goles y fue elegido como la figura del partido.

Minutos después, confesó que había pasado momentos difíciles por problemas personales, que más tarde serían asociados a la situación médica de su padre Jorge Messi.

Argelia disputará su próximo partido el lunes 22 de junio contra Jordania en Santa Clara, antes de concluir su campaña de la fase de grupos frente a Austria el 27 de junio en Kansas City.

Los guerreros del desierto participan en su quinto Mundial. Solo se han clasificado una vez para la fase de eliminación directa, en 2014, cuando cayeron por 2-1 tras la prórroga frente a Alemania.

Argentina, por su parte, enfrentará a Austria en un duelo directo por el liderato del grupo J el lunes 22 de junio a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia).

*Con información de la AFP.