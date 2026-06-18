Los colombianos acudirán a las urnas este domingo, 21 de junio, para definir quién será el nuevo presidente.

Las votaciones se definirán entre Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico. SEMANA le presenta una guía completa de la histórica jornada.

Segunda vuelta presidencial 2026 en Colombia: compare las propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y el único documento válido para sufragar es la cédula, ya sea la amarilla con hologramas o la digital, presentada en su formato físico o desde el dispositivo móvil. Se sugiere llegar antes de la hora límite para evitar contratiempos.

De igual manera, es importante consultar con anticipación el puesto, la dirección y la mesa de votación. La Registraduría tiene disponible esa información por medio del chatbot institucional, la aplicación ‘aVotar’ (disponible en Google Play y App Store) y en la página web de la entidad (www.registraduria.gov.co) dando clic en ‘consulta lugar de votación’.

Una vez la persona llegue a la mesa de votación, el jurado le entregará la tarjeta electoral. El ciudadano deberá dirigirse al cubículo para marcar, de manera secreta, la opción de su preferencia. Si lo desea, puede utilizar su propio esfero o bolígrafo para marcar el voto; aunque en la mesa se dispondrá de uno para todas las personas.

Elecciones. Imagen de referencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“En caso de cometer un error al marcar la tarjeta electoral, el votante deberá devolverla al jurado de votación y solicitar una nueva. El jurado procederá a anular la tarjeta inicial y entregará otra para garantizar el ejercicio del derecho al voto”, manifestó la Registraduría por medio de un comunicado de prensa.

Cuando tenga la tarjeta electoral en las manos, verá en la ubicación número uno a Iván Cepeda y Aida Quilcué; en la dos figurará Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo; y en la tres aparecerá el voto en blanco. La persona solo podrá marcar una de las tres opciones en esta segunda vuelta por la Casa de Nariño para que el voto sea válido.

Este es el tarjetón electoral para la segunda vuelta presidencial, el 21 de junio

Luego de depositar la tarjeta en la urna, los ciudadanos recibirán un certificado electoral, documento que otorga los siguientes beneficios, según la Registraduría:

“Descuento del 10 % en matrícula en instituciones oficiales de educación superior, expedición del pasaporte, trámite inicial y duplicados de la libreta militar y duplicados de la cédula de ciudadanía (del segundo en adelante)”.

“Media jornada de descanso compensatorio remunerado”.

“Rebaja de uno o dos meses en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio (según el caso)”.

“Preferencia en caso de igualdad de puntaje en exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior”.

“Prevalencia en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado”.

“Prioridad en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda que ofrezca el Estado”.

Votaciones. Imagen de referencia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Para conocer los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial, los ciudadanos podrán seguir la transmisión en vivo de SEMANA; también podrán hacerle seguimiento a través de www.registraduria.gov.co.