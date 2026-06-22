Así votó el Caribe, la región más disputada en la segunda vuelta presidencial

La costa Caribe colombiana fue la región más disputada por los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial. Las campañas de Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda apostaron por ocho departamentos que, a su juicio, podría definir la carrera por la Casa de Nariño.

En Atlántico, la tierra que adoptó a De La Espriella y uno de los principales fortines electorales de la izquierda, lideró Cepeda con 732.403 votos y el Tigre se quedó con 505.091. En la primera vuelta, Cepeda reportó 549.193 votos y De La Espriella obtuvo 432.784. Es decir, el primero tuvo un crecimiento del 26 por ciento si se comparan ambas contiendas, y el del segundo fue del 15 por ciento.

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En Bolívar, Iván Cepeda alcanzó 591.870 votos y Abelardo De La Espriella 391.458. La tendencia no cambió si se analiza a la luz de los números de la primera vuelta: Cepeda (443.226) y De La Espriella (312.574). El que más creció en la región fue el exaspirante del Pacto Histórico.

El panorama es diferente en Cesar, donde los resultados evidenciaron una apretada competencia. Cepeda obtuvo 281.730 votos y De La Espriella 265.645, una diferencia de 16.085 votos. En la primera vuelta ocurrió algo parecido: Cepeda (224.457) y el Tigre (223.840).

Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella disputaron la presidencia de Colombia en las elecciones de 2026 Foto: Campaña Iván Cepeda y SEMANA

En Córdoba, donde nació Abelardo de la Espriella, ganó Iván Cepeda con 499.149 votos y el abogado reportó 349.190. En la primera, Cepeda sumó 391.880 y De La Espriella marcó 268.604. El primero creció 22 por ciento y el segundo aumentó 24 por ciento.

En La Guajira también ganó Iván Cepeda con 198.557 votos y De La Espriella reportó 126.501. Allí se movieron los votos si se compara con la primera vuelta: Cepeda logró 140.544 y De La Espriella 96.625. El que más creció fue Cepeda con el 30 por ciento y De La Espriella aumentó el 24 por ciento.

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En Magdalena triunfó el proyecto político del Pacto Histórico con 347.228 votos y De La Espriella quedó en el segundo lugar con 255.098. No hubo cambios en las posiciones si se analiza la primera vuelta: Cepeda (263.014) y De La Espriella (197.533).

En Sucre se mantuvo Cepeda en el primer lugar con 279.312 votos y el Tigre se quedó en el segundo con 188.380. En la primera vuelta, los números quedaron así: Cepeda (279.312) y De La Espriella (188.380).

Abelardo De La Espriella. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

En síntesis, Iván Cepeda se quedó con las mayorías en la costa Caribe en la segunda vuelta presidencial con 2.930.249 votos y Abelardo De La Espriella logró 2.081.363, una diferencia de 848.886 votos.