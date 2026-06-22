Los 15 mensajes de Gustavo Petro tras perder las elecciones presidenciales

El presidente Gustavo Petro tomó la vocería de la izquierda para reprochar los resultados electorales de este domingo, 21 de mayo, que llevaron a Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño. Desde el triunfo del líder del movimiento Defensores de la Patria, él ha compartido 15 mensajes en su cuenta de X que han generado revuelo entre la opinión pública.

‘The Economist’ calificó de “incendiario” a Gustavo Petro tras sus afirmaciones sobre el triunfo de Abelardo De La Espriella

Las primeras palabras del jefe de Estado llegaron a las 5:08 de la tarde, cuando el país seguía de cerca los números que reportaba la Registraduría: “Datos sobre el preconteo contado poblacionalmente. Abelardo 49,3 y Cepeda 49. Vamos a escrutinios”.

A las 5:09 de la tarde, comenzó la cascada de denuncias por parte del primer mandatario. Citando un video viral en redes sociales, donde una mujer describió que en algunas mesas de votación los jurados no firmaron los documentos oficiales, pidió impugnaciones: “Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”.

A las 5:10, referenciando a la misma persona, Petro agregó: “Informe de testigos digitales. Está subiendo la Registraduría formularios E14 sin firmas de jurados. Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas es estricto que los formularios vayan firmados por los formularios E14. La votación casi empatada, nadie llega al 50 %, obliga a esperar los escrutinios. En el último boletín de preconteo, van 49 % versus 48 %”.

Sobre las 5:25 de la tarde, cuando varios sectores daban por ganador a Abelardo De La Espriella, Petro manifestó que no se podía proclamar ningún triunfo con base en el preconteo, y reiteró que se debía esperar el escrutinio.

“Con los mismos datos de la Registraduría, el resultado de preconteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía, por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la patria y la paz en los años por venir”, dijo el presidente.

A las 5:59 de la tarde, él insistió: “Advertí que el software de los hermanos Bautista era vulnerable, según la sentencia del Consejo de Estado del 2018, y que debía cambiarse por un software público. Solicité a tiempo una auditoría experta del software de los hermanos Bautista, y el registrador no lo permitió”.

Advertí que el software de los hermanos Bautista era vulnerable según la sentencia del Consejo de Estado del 2018 y que debía cambiarse por un software público,



Solicité a tiempo una auditoría experta del software de los hermanos Bautista, y el registrador no lo permitió.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

A las 6:17 de la tarde, el jefe de Estado retomó una comunicación de la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, que invitó a los abogados del Pacto Histórico a monitorear el escrutinio en Corferias, en Bogotá. El mensaje de Petro vino acompañado de una denuncia.

“No están dejando entrar los abogados de escrutinio en Corferias de Bogotá. Le solicito a la Policía Nacional y a los jueces de escrutinio dejar entrar a todos los abogados de escrutinio. Solo los jueces determinan quién es el presidente de Colombia. Toda declaratoria hoy de un triunfo en las elecciones solo es deseo”.

A las 7:37 de la noche, él pidió la presencia de más abogados: “La diferencia que hoy plantea el preconteo real que nos da una diferencia de 0,3 por ciento a favor de Abelardo. Siempre se ha superado en los escrutinios. Hay que dar esta nueva batalla por la democracia y la libertad. Se apresuran hoy a darse por ganadores porque temen el escrutinio”. De igual manera, habló de supuesto fraude y su estado crítico después de abandonar la Casa de Nariño, entre otros puntos.

A las 8:48 de la noche, el presidente reveló una conversación con el director de la UIAF, Wilmar Mejía, salpicado en el escándalo de los computadores de alias Calarcá, donde le informó que, supuestamente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, estaría bloqueando el ingreso de abogados a la zona de escrutinio en esa zona del país.

“Federico Gutiérrez está impidiendo la entrada de los abogados escrutadores en Plaza Mayor de Medellín. La Policía Nacional debe garantizar los derechos constitucionales del cuidado del voto. El presidente de la República ordena permitir el derecho del cuidado del voto en Plaza Mayor, en Medellín”.

A las 8:52 de la noche, Petro insistió en la mismo orden a las autoridades: “Le ordeno al director general de la Policía, general William Rincón, asumir directa y personalmente la conducción de la Policía de Corferias, en Bogotá, y Plaza Mayor, en Medellín, para garantizar el cuidado del voto a los escrutadores”.

A las 9:31 de la noche, Gustavo Petro empezó a ventilar teorías sobre el proceso electoral que generaron molestia ante la opinión pública: “La diferencia de votos en el exterior es de 177.000 votos a favor de Abelardo. Todas las mesas están impugnadas. Ahora entendemos por qué nos tumbaban a todos los cónsules que nombraba. Nos acercamos a la situación peruana, en donde es la votación del exterior, especialmente en EE. UU, la que pone presidente”.

A las 11:29 de la noche, Petro retomó una denuncia ciudadana que advertía que, posiblemente, un concejal del Centro Democrático habría golpeado a los abogados que se encontraban en la zona de preconteo en la capital de Antioquia: “Le pido a la Policía detener a toda persona que violenta a otras por el derecho a los escrutinios. A quienes apoyaron el Gobierno, máxima prudencia y sabiduría. Nos provocan para enterrar el país en la violencia como a mediados del siglo veinte”.

A las 11:55 de la noche, sin reconocer el triunfo de Abelardo De La Espriella, Petro interpretó que podría llegar a la Casa de Nariño gracias a la votación que alcanzó en la clase media de Bogotá: “De acuerdo a los datos, quien da la Presidencia a Abelardo no es Antioquia, sino Bogotá, donde una clase media beneficiaria de la reforma laboral de mi Gobierno decidió recortar la distancia que el progresismo tenía, al votar con 300.000 votos más a Abelardo”.

A las 6:42 de la mañana de este 22 de junio, el presidente siguió sembrando dudas sobre los resultados electorales.

A las 8:01 de la mañana, Petro comentó: “El software de los hermanos Bautista, tal como dijo la sentencia del Consejo de Estado del año 2018, desacatada, es vulnerable a acciones internas y externas contra el voto”.