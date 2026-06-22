‘The Economist’ calificó de “incendiario” a Gustavo Petro tras sus afirmaciones sobre el triunfo de Abelardo De La Espriella

Abelardo de la Espriella, quien cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, fue elegido mandatario de Colombia el domingo tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda oficialista en el balotaje, según el conteo preliminar de la autoridad electoral.

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En una de las votaciones más reñidas de la historia, el jurista sin experiencia política se impuso con un 49,6% de los votos, según el 99,7% del conteo previo de la entidad que organiza los comicios.

por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales sobre el discurso que dio Abelardo De La Espriella luego de que se conocieran los resultados electorales.

Presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana / Foto 3: Semana

El mandatario indicó que De La Espriella deberá “reconocer que la mitad de la población colombiana no estuvo de acuerdo con él” y que tendrá que liderar la reconciliación en el país.

“Si gana oficialmente, queda listo el proceso de empalme. Como dije antes, no duraré un segundo más del mandato que me dio el pueblo. Propongo que, si las fuerzas mayoritarias de Colombia invitan a un acuerdo nacional, nuestra posición parte de un respeto a las ganancias sociales ya alcanzadas. No queremos nada para nosotros, sino para el pueblo”, agregó.

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Respecto al resultado de las elecciones, The Economist publicó un artículo titulado: “La derecha afín a Trump gana la presidencia de Colombia”, donde habló sobre el preconteo de los votos y de la reacción del mandatario colombiano.

“El rival del Sr. de la Espriella, Iván Cepeda, aliado izquierdista de Gustavo Petro, el presidente saliente, aceptó el resultado preliminar, aunque prometió examinar el recuento final. Lamentablemente, el Sr. Petro fue mucho más incendiario”, dijo The Economist.

It was the tightest result and highest turnout since democracy was restored in Colombia. Abelardo de la Espriella will inherit a deeply divided country https://t.co/XxCsjMdpKw



Photo: Reuters pic.twitter.com/BJX7DwSTjP — The Economist (@TheEconomist) June 22, 2026

“Sin pruebas, acusó a Israel de manipular el software de votación y advirtió sobre «el comienzo del fascismo». Pero el recuento oficial, ya completado en un 99%, coincidía con el preliminar y mostraba al Sr. de la Espriella con una ventaja de un punto porcentual", agrega el texto publicado por el medio británico.

“Bajo el mandato del Sr. Petro, el primer líder de izquierda del país, la seguridad se ha deteriorado, los grupos armados se han expandido y la producción de cocaína ha alcanzado niveles récord. El país necesita urgentemente seguridad y una gestión económica sensata”, critica el medio la gestión del presidente colombiano.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, el abogado tomará posesión el 7 de agosto con un programa de gobierno que anticipa un giro radical hacia la derecha: el recorte del tamaño del Estado en un 40%, la construcción de megacárceles y una ofensiva sin tregua contra los grupos armados con apoyo de Washington e Israel.

Abelardo de la Espriella. Barranquilla Mayo 27 de 2026. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Su discurso a favor de Washinton, las fuerzas de orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios de derecha en la región como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.