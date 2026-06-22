Así reaccionaron los medios de comunicación más importantes del mundo el triunfo de Abelardo De La Espriella

Según Bloomberg, Colombia se ubica “en una posición sólida para alinear a Bogotá con la administración Trump”. Foto: Captura de pantalla

Según Bloomberg, Colombia se ubica “en una posición sólida para alinear a Bogotá con la administración Trump”.

ABC, en España, reiteró que el triunfo de De La Espriella fue en medio de las elecciones “más disputadas de la historia reciente colombiana”. Foto: Captura de pantalla

ABC, en España, reiteró que el triunfo de De La Espriella fue en medio de las elecciones “más disputadas de la historia reciente colombiana”.

DW hizo énfasis en que “Gustavo Petro denunció ‘muchas irregularidades’ en el proceso y pidió impugnar las mesas sin firma de jurados”. Foto: Captura de pantalla

DW hizo énfasis en que “Gustavo Petro denunció ‘muchas irregularidades’ en el proceso y pidió impugnar las mesas sin firma de jurados”.

BBC: “Un candidato ajeno al sistema, respaldado por Trump, gana las elecciones en Colombia, según el recuento inicial”. Foto: Captura de pantalla

BBC: “Un candidato ajeno al sistema, respaldado por Trump, gana las elecciones en Colombia, según el recuento inicial”.

CNN tituló: “De La Espriella, respaldado por Trump, gana el recuento preliminar en la reñida segunda vuelta de las elecciones presidenciales”. Foto: Captura de pantalla

CNN tituló: “De La Espriella, respaldado por Trump, gana el recuento preliminar en la reñida segunda vuelta de las elecciones presidenciales”.

The Guardian escribió: “El millonario de extrema derecha Abelardo De La Espriella gana la segunda vuelta”. Foto: Captura de pantalla

The Guardian escribió: “El millonario de extrema derecha Abelardo De La Espriella gana la segunda vuelta”.

El País de España dijo que De La Espriella liderará el que era uno de los pocos bastiones de la izquierda en la región. Foto: Captura de pantalla

El País de España dijo que De La Espriella liderará el que era uno de los pocos bastiones de la izquierda en la región.

The New York Times: “Un candidato ajeno al sistema, respaldado por Trump, parece ganar las elecciones presidenciales”. Foto: Captura de pantalla

The New York Times: “Un candidato ajeno al sistema, respaldado por Trump, parece ganar las elecciones presidenciales”.