Clara Lucía Sandoval será la gerente para Bogotá designada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella

El Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sigue conformando el equipo con el que comenzará su mandato este viernes, 7 de agosto, con su posesión desde Cali, Valle del Cauca.

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SEMANA conoció que la concejala Clara Lucía Sandoval, del Partido Liberal, será la gerente para Bogotá designada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, un cargo que anunció el mandatario electo recientemente.

En las últimas semanas, De La Espriella había dicho que nombraría a alguien en este cargo. “Pondré un equipo especial bajo la batuta de un gerente especial, que ponga al día todas las ejecuciones que Bogotá no ha recibido de la Nación”, afirmó el mandatario entrante.

Según dijo, la idea de ese cargo es resolver los asuntos pendientes que dejó el Gobierno de Gustavo Petro. “Gracias a Dios ya casi se va”, dijo el presidente electo.

El mandatario entrante envió un mensaje al alcalde de la capital y dijo que en su Gobierno la ciudad estará al día con las obras y los requerimientos que se necesitan, entre ellos, la seguridad.

Asimismo, aseguró que se comprometerá con la capital y con el alcalde, Carlos Fernando Galán, para trabajar conjuntamente para sacar las obras que necesita la ciudad.

“Querido alcalde Carlos Fernando Galán, ustedes no están solos. Mi Gobierno se pondrá al día con todos los problemas y los pendientes de Bogotá: seguridad, en primera instancia, que es lo que más me preocupa; transporte masivo, movilidad y todos esos dolores de nuestra amada ciudad”, dijo el presidente electo.

De La Espriella ha dicho que trabajará desde las regiones, aunque no descuidará Bogotá y los proyectos que la ciudad necesita sacar adelante.

Abelardo De La Espriella anunció ese cargo hace unas semanas. Foto: Captura transmisión

Esto contrasta con la posición que tuvo el presidente saliente, Gustavo Petro, quien se enfrentó con varios de los alcaldes y gobernadores del país, entre ellos, Carlos Fernando Galán. Petro se opuso a la obra de metro que ya avanza en la capital.

Galán ha destacado el trabajo conjunto que tendrá con el Gobierno de De La Espriella. “Tener en el Gobierno nacional una persona y un equipo encargado de trabajar en llave con Bogotá será clave”, dijo.

Además, destacó que obras de relevancia como el metro de Bogotá necesitan de ese apoyo del Gobierno nacional.

“Las grandes transformaciones que atraviesa Bogotá necesitan un trabajo articulado con el Gobierno nacional para que salgan adelante. La seguridad, la financiación del sistema de transporte público, las obras de infraestructura, entre otros, serán temas para trabajar con este equipo que anunció el presidente y en Bogotá estamos listos para hacerlo”, dijo.