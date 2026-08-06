POLÍTICA

Gustavo Petro premió con una notaría a uno de los senadores de la Alianza Verde que más lo defendió durante los cuatro años de Gobierno

Petro fue uno de los más acérrimos críticos del concurso notarial; sin embargo, a horas de despedirse de la Casa de Nariño, se conocen nombramientos a dedo.

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Redacción Semana
6 de agosto de 2026 a las 4:20 p. m.
El presidente Gustavo Petro termina su mandato el 6 de agosto.
El presidente Gustavo Petro termina su mandato el 6 de agosto. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

El presidente saliente, Gustavo Petro, sigue premiando a su círculo más cercano de amigos. Este jueves 6 de agosto, se conoció el Decreto 1021 de 2026 del Ministerio de Justicia, que designó en interinidad al exsenador Inti Raúl Asprilla Reyes como notario segundo del Círculo Notarial de Soacha, Cundinamarca.

Hasta el pasado 20 de julio, Asprilla Reyes fue senador de la Alianza Verde; él hace parte del ala petrista de ese partido político.

Durante los cuatro años del Gobierno Petro, se dedicó a defender al mandatario saliente y en varias ocasiones se enfrentó a la oposición. Sin embargo, Asprilla no logró revalidar su curul de senador en las elecciones del pasado 8 de marzo.

Comisión séptima, reforma laboral
El exsenador de la Alianza Verde, Inti Asprilla, fue nombrado notario en Soacha, Cundinamarca. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El político verde siempre se benefició del Gobierno Petro.

Andrés Forero, senador por el Centro Democrático, hizo una grave denuncia, en su momento, sobre un supuesto conflicto de interés que se presentó, según él, con familiares del excongresista Asprilla Reyes.

El político del partido de oposición reveló que Gladys Asprilla y Julio César Florián, esposos y tíos de Asprilla Reyes, fueron los contralores de la Superintendencia Nacional de Salud en las intervenidas Nueva EPS y Sanitas.

Gladys fue nombrada el 3 de abril del año 2024, mientras que su esposo fue designado el 27 de diciembre de 2024.

Como si fuera poco, Alan Guillermo Asprilla López, hermano de Asprilla Reyes, se desempeñó como director de Cumplimiento del Dapre.

El presidente, Gustavo Petro, el 3 de agosto de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá, durante la develación del retrato de sí que allí quedará
El mandatario Gustavo Petro reveló su retrato presidencial. Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

Es economista de la Universidad de los Andes, magíster en Economía de la Universidad de Ginebra y doctor en Economía de la Universidad de Lausana, y hermano del reconocido político.

Asprilla, el hermano del exsenador, fue contratista desde 2019 hasta 2022 del Ministerio de Vivienda, es decir, en el gobierno de Iván Duque. En la era Petro, lo nombraron secretario general del Ministerio de Vivienda. En la casa política dicen que llegó al Gobierno por mérito propio.

El senador Asprilla justificó ese nombramiento: “Mi hermano no necesita de mí, su hoja de vida habla por sí sola”.

Adriana Mejía Aguado, gerente general de Artesanías de Colombia, está en el ojo del huracán por su polémica gestión al frente de la entidad.
Adriana Mejía, gerente general de Artesanías de Colombia, está en el ojo del huracán por su polémica gestión al frente de la entidad. Foto: guillermo torres-semana

Por otro lado, Gustavo Petro también empujó el nombramiento de Adriana Mejía, la abogada de su exesposa Verónica Alcocer, como notaria. Ella adelanta actualmente el proceso de divorcio del jefe de Estado.

“He sido privilegiada por Dios y me ha designado el señor presidente (Gustavo Petro) notaria en Bogotá tras cumplir con todo un proceso”, le dijo Mejía a SEMANA.

Mejía ocupó la notaría que dejó Beatriz Sanín, la hermana de la exministra de Relaciones Exteriores, Noemí Sanín.

“Fui la abogada de la familia Alcocer, pero nuestra primera dama, Verónica Alcocer, a quien quiero, aprecio y estimo, no tiene nada que ver. Esta es una designación en derecho, como lo permite la ley, en un debido proceso”, afirmó en su momento.

Es decir, Petro, a última hora, estaría haciendo lo que siempre criticó de varios de sus antecesores: dejar amarrados a sus amigos en cargos burocráticos.