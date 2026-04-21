Artesanías de Colombia se queda sin gerente, Adriana Mejía fue designada por Petro como notaria en Bogotá: “No es por Verónica Alcocer”

Adriana Mejía, la directora de Artesanías de Colombia, estará en la entidad hasta el próximo lunes, 27 de abril. La propia funcionaria le confirmó la noticia a SEMANA.

“He sido privilegiada por Dios y me ha designado el señor presidente (Gustavo Petro) notaria en Bogotá tras cumplir con todo un proceso”, dijo a través de una llamada telefónica.

Mejía no ocultó su nostalgia y confesó en medio de las lágrimas: “Tengo el corazón arrugado porque quiero mucho a Artesanías de Colombia, pero esta gran oportunidad no me la puedo negar. Aquí estoy”.

Adriana Mejía Aguado, gerente general de Artesanías de Colombia. Foto: guillermo torres-semana

Y añadió: “Demostré que hubo un trabajo con compromiso, se resaltaron a nuestros artesanos y artesanas porque por primera vez, en el gobierno del cambio, se logró hacer la conmemoración y celebración del Día del Artesano como corresponde, desde un acto cultural, una fiesta, donde nosotros éramos los anfitriones y ellos, los grandes invitados. Lo logramos. Los artesanos se sienten felices porque se les reconoce su trabajo, su oficio, a su saber ancestral y tradicional. Eso ha sido algo bello y maravilloso”.

Mejía ocupará la notaría que dejó Beatriz Sanin, la hermana de la exministra de relaciones exteriores, Noemí Sanín. Ambas ya se reunieron e iniciaron el proceso de empalme.

Adriana Mejía Aguado, exgerente general de Artesanías de Colombia. Foto: Guillermo Torres / Semana

El país conoció a Adriana Mejía porque fue la abogada de la primera dama, Verónica Alcocer, en el proceso de adopción paterna de su hijo, Nicolás Alcocer Petro, y Gustavo Petro al comienzo de la Presidencia.

El 21 de septiembre de 2023, Nicolás Alcocer le informó a la opinión pública: He sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo (Gustavo Petro), quien me acogió y me crio desde que tengo un año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. ¡Gracias, papá!”, expresó.

Sin embargo, según Adriana Mejía, Alcocer no tiene nada que ver en su nuevo cargo.

“Fui la abogada de la familia Alcocer, pero nuestra primera dama, Verónica Alcocer, a quien quiero, aprecio y estimo, no tiene nada que ver. Esta es una designación en derecho, como lo permite la ley, en un debido proceso”, afirmó.

Gustavo Petro y Adriana Mejía. Foto: Linked in Adriana Mejia

Y siguió: “Hay notarías que van a quedar vacantes y hay designaciones que se hacen en el término jurídico y legal. Se hizo el procedimiento jurídico que corresponde en derecho y ocuparé el cargo. Soy bendecida por Dios”.

Adriana Mejía fue la coordinadora cultural de la posesión del presidente Gustavo Petro en agosto de 2022. Ella fue quien llevó comparsas, bailarines, conjuntos musicales, poetas, cuenteros, entre otros artistas, en lo que ella llamó un estallido cultural.

Y carga entre pecho y espalda algunas quejas por supuesto maltrato laboral en Artesanías de Colombia.

Según testimonios obtenidos por SEMANA en 2023, “la alta funcionaria grita y regaña a todo el mundo, especialmente a quienes no están de acuerdo con su pensamiento petrista. Algunas personas, incluso, han terminado hospitalizadas”, se reportó en ese momento.