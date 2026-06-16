El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y cuestionó una denuncia presentada ante autoridades de Estados Unidos contra él y varios funcionarios de su administración.

Petro señaló a la CRC de censurarlo con fines políticos: “Que el pueblo de Colombia no sepa el éxito de este gobierno”

Gustavo Petro fue sancionado por la Ofac Foto: Getty Images

Durante el consejo de ministros, el mandatario aseguró que se está utilizando la denominada lista OFAC como un mecanismo para generar temor entre quienes respaldan las posiciones de su Gobierno.

“Ciudadano que prefiere ser de Estados Unidos que de Colombia nos pone una denuncia a mí y a un poco de funcionarios que han pasado por el Gobierno, creando miedo en la sociedad colombiana”, afirmó Petro.

Abelardo de la Espriella envía contundente mensaje a las Fuerzas Militares si Petro desconoce resultados de la segunda vuelta

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia de Colombia

Según el jefe de Estado, la intención sería intimidar a quienes comparten algunas de las ideas impulsadas por su administración, bajo la amenaza de eventuales sanciones internacionales.

Petro sostuvo que la lista OFAC, creada originalmente por las autoridades estadounidenses para perseguir estructuras vinculadas al narcotráfico, estaría siendo utilizada con otros propósitos.

Petro destapa presunto entramado en el sistema de salud: recursos de Coosalud habrían terminado en cuentas en el exterior

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: Catalina Olaya

“Es un instrumento de la justicia de Estados Unidos que se hizo contra narcotraficantes, pero que se está usando ahora para perseguir a magistrados, jueces y líderes políticos”, manifestó.

En su discurso, Petro también vinculó las propuestas de seguridad que, según él, se plantean desde la campaña de Abelardo de la Espriella con episodios históricos del conflicto armado colombiano.

De izquierda a derecha: Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Colprensa

El presidente aseguró que hay quienes proponen acciones militares que terminarían afectando a la población campesina bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

En ese contexto, recordó el bombardeo a Marquetalia ocurrido en 1964 durante el gobierno de Guillermo León Valencia, abuelo de la excandidata Paloma Valencia. Petro afirmó que esa operación militar contribuyó al surgimiento de las antiguas Farc y marcó el inicio de una escalada de violencia que se prolongó durante décadas.

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro Foto: SEMANA

“Produciendo en mucho lo que produjo el presidente Guillermo León Valencia en 1964 (...) y creó las Farc con ese bombardeo. Mire todo el episodio que desde entonces se ha desatado en Colombia”, señaló el mandatario.

Petro agregó que la decisión de bombardear fue impulsada directamente por Valencia pese a las advertencias que, según él, le habrían hecho algunos mandos militares. “Los generales le dijeron: no haga eso al presidente, y él quería ser como un Franco”, aseguró.