El presidente Gustavo Petro volvió a señalar que diferentes instituciones le estarían censurando sus comunicaciones oficiales. Según el primer mandatario, la CRC censuró la presentación del informe sobre pobreza y, además, dijo que le censuraron su derecho de “invitar a todos los colombianos a votar”.

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Gustavo Petro en Consejo de Ministros. Foto: X

“¿Cómo así que a Colombia no le interesan las cifras de pobreza?, si aumentaron o disminuyeron. La razón para que la CRC haya establecido una censura es ilegítima e ilegal, y debe procederse porque la razón no es más que político-electoral. Que el pueblo de Colombia no sepa el éxito de este gobierno en la disminución sustancial de la pobreza en Colombia", señaló Petro al inicio de su intervención en el Consejo de Ministros.

En esa misma línea, el presidente aseguró que el consejo de ministros también fue censurado en todos los canales de televisión y que su transmisión se redujo solo al canal público.

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Comisión de Regulación de Comunicaciones Foto: Comisión de Regulación de Comunicaciones

“Este consejo de ministros también fue censurado. Era en todos los canales y fue reducido al canal público. Pero debe ayudar a que la población no se desinforme. Hoy hay un gran movimiento de embrutecimiento de la población colombiana desde factores externos”, añadió.

Pero los señalamientos de Petro no se quedaron ahí. Justamente hablando de la censura a la que, según él, su gobierno ha sido sometido.

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El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025 en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

También volvió a arremeter contra los empresarios a quienes culpó de ese proceso de “embrutecimiento”.

“Parte de esos factores vienen de grandes empresarios colombianos dueños de ese espectro. Pero dueños no, porque el espectro no puede, no permite, constitucionalmente, que tenga dueños privados; pero aquí la Constitución se voltea de pronto a partir de permisos, normas y sentencias”, puntualizó el mandatario.

Finalmente, Petro aseguró que por efectos de esa “torción” de la constitución es que ha logrado censurar sus comunicaciones y el derechos que, según él, tiene de invitar a toda la población colombiana a votar en las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio.