El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció sobre la situación de Air-e y cuestionó duramente la gestión del Gobierno nacional de Gustavo Petro frente a la intervención de la compañía de energía.

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Sus declaraciones se dieron en medio de la polémica por el reciente anuncio del mandatario en el que expuso su intención de liquidar la empresa, una decisión que sigue generando reacciones en distintos sectores.

Durante una intervención pública, Char aseguró que el manejo de la compañía bajo la administración del Gobierno ha sido un fracaso.

“Todo lo que hace el Gobierno es un desastre. Cinco interventores. La deuda se duplicó, triplicó con las generadoras. Eso fue un desastre. Eso ha sido lo peor que ha pasado. Así de sencillo”, afirmó el mandatario local.

🗣️“Todo lo que hace el Gobierno es un desastre”: Alcalde Char sobre liquidación de Air-e ➡️ https://t.co/ufm7XyYgfO pic.twitter.com/hNTv6C5xhg — EL HERALDO (@elheraldoco) June 16, 2026

Las declaraciones del alcalde se producen en un momento de incertidumbre sobre el futuro de Air-e. En los últimos días, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de liquidar la empresa para reorganizar la prestación del servicio de energía en la región Caribe.

Sin embargo, la decisión todavía no estaría formalizada, ya que la instrucción presidencial aún no se ha traducido en una resolución o acto administrativo que permita avanzar con la liquidación.

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La crisis de Air-e también ha despertado alertas entre gremios y expertos del sector energético. Diferentes voces han advertido que una eventual liquidación podría aumentar la incertidumbre sobre la prestación del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde la empresa atiende a más de un millón de usuarios.

Además, se ha señalado que la deuda acumulada de la compañía se incrementó durante el periodo de intervención estatal.

Las declaraciones de Char se suman a las críticas de distintos sectores frente al futuro de Air-e y al impacto que cualquier decisión pueda tener sobre el suministro de energía en la región Caribe.