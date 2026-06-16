Renuncian ocho representantes a la Cámara, ¿qué hay detrás?

Ocho integrantes de la Cámara de Representantes presentaron su renuncia a la curul a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Los congresistas se mantendrán en los cargos hasta finales de junio.

En la lista figuran Carlos Felipe Quintero, de Cesar; Juan Daniel Peñuela, de Nariño; Jaime Rodríguez, de Meta; Carolina Giraldo, de Risaralda; Carlos Ardila Espinosa, de Putumayo; Julián Peinado, de Antioquia; Álvaro Leonel Rueda, de Santander; y Bayardo Gilberto Betancur, de Nariño.

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Los legisladores presentaron varios argumentos para justificar su dimisión ante la plenaria de la Cámara. Unos alegaron motivos personales y otros anticiparon que entrarán a la carrera por cargos regionales en 2027.

Carlos Felipe Quintero manifestó en su carta de renuncia: “Esta difícil decisión obedece a motivos de carácter estrictamente personal. Ha sido un privilegio servir a mi región y al país desde el Congreso, defendiendo los intereses de la ciudadanía y trabajando por el desarrollo de nuestro territorio. Me retiro con la tranquilidad del deber cumplido”.

Hay varios movimientos en el Partido Liberal. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Carlos Ardila Espinosa no solo salió de la Cámara, también anunció que saldrá del Partido Liberal: “Esta determinación obedece a consideraciones de carácter político, particularmente ante la falta de definición de otorgamiento de los avales por parte de las directivas del Partido Liberal, situación que dificulta la consolidación de un proyecto político”,

Lo mismo informó Álvaro Leonel Rueda, que tendrá protagonismo en las elecciones locales programadas para el año entrante: “Presento esta renuncia porque estoy convencido de que los retos que se avecinan merecen mayor grado de respeto y responsabilidad, no solo conmigo, sino con la gente que ha depositado la confianza en este proyecto político”.

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Por su parte, Juan Daniel Peñuela relató: “Ha sido el mayor honor para mí formar parte de esta corporación, ser vocero de mi departamento y compartir con todos y cada uno de los representantes de las diferentes regiones y bancadas a partir de un debate democrático”.