Renunció Wilmer Castellanos a la Cámara de Representantes

Wilmer Castellanos, representante a la Cámara de la Alianza Verde por Boyacá, presentó su carta de renuncia a la curul ante la plenaria y le fue aprobada. Él se mantendrá en el Congreso hasta el próximo 4 de junio.

Él es ingeniero especializado en gobierno y gerencia territorial. En la contienda por el Legislativo fue el más votado de su partido en el departamento y se destacó por su labor en la Alcaldía de Sutamarchán.

Exclusivo: SEMANA revela el expediente que enreda a más de 30 congresistas con contratos en el Invías a cambio de sus votos a favor del Gobierno Petro

En un apartado de la carta de renuncia se alegó que la decisión de dimitir de su curul obedece a motivos personales y profesionales.

“Me permito presentar renuncia formal e irrevocable al cargo que desempeño ante la honorable Cámara de Representantes efectiva a partir del día 4 de junio de 2026. Esta decisión responde a motivos de carácter personal y profesional relacionados con el inicio de una nueva etapa académica, profesional y pública que implica nuevos desafíos”, dijo el congresista.