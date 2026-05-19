Presidente Petro se retracta, en consejo de ministros, de haber llamado “muñecas de la mafia” a las periodistas colombianas

En medio del consejo de ministros de este martes 19 de mayo, el presidente Gustavo Petro se retractó públicamente por haber llamado, el 30 agosto de 2024, durante la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, “periodistas del poder, las muñecas de la mafia”, a las periodistas del país.

Corte Constitucional ordena a Petro retractarse por llamar a periodistas “muñecas de la mafia”

“La Corte Constitucional ha encontrado que esas expresiones, dichas desde la investidura presidencial, contra un grupo de mujeres periodistas ameritan de retractación. Hoy la retiro formalmente de mi voz pública”, señaló Petro.

Y siguió: “Las mujeres que hacen periodismo en Colombia, de ese grupo, no son muñecas de la mafia, son ciudadanas profesionales, autónomas, libres y parte sustancial de lo que sostiene la democracia en Colombia (...) a las periodistas aludidas y a todas las que ejercen este oficio en Colombia les ofrezco mis excusas”.

“Las muñecas de la mafia”

El presidente Gustavo Petro lideró reunión clave previo a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Foto: Presidencia

Según la decisión del alto tribunal, las expresiones del mandatario vulneraron derechos fundamentales como la libertad de expresión, la no discriminación y el derecho de las mujeres periodistas a vivir libres de violencia de género, especialmente en entornos digitales.

La Corte señaló que no se trató simplemente de una opinión política protegida por la libertad de expresión, sino de un mensaje emitido desde un escenario institucional con gran capacidad de difusión e impacto.