Opinión

“Las muñecas de la mafia”

Presidente Petro, somos muchas y no tenemos miedo. Su abusivo Gobierno no va a silenciar el reclamo legítimo de una sociedad agotada de su improvisación, la corrupción de su Gobierno y su falta de resultados. Exigirle que gobierne y haga su trabajo no debería ser, en una democracia, el primer paso para poner en riesgo a familias enteras.