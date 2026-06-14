La infamia contra Santiago Uribe

Hay una diferencia enorme entre perseguir a alguien por lo que hizo y perseguirlo por lo que representa. El caso de Santiago Uribe Vélez lleva décadas instalado en esa frontera y lo que ha quedado demostrado en el proceso no es la culpabilidad de un hombre sino la arquitectura meticulosa de una trampa política con toga de legalidad.

La primera pregunta que cualquier colombiano debería hacerse es simple: ¿cómo es posible que alguien sea exonerado dos veces por la justicia, en dos instancias distintas, con dos fiscales diferentes, y años después termine preso? En 1999 y 2000, cuando la justicia regional conocía de primera mano la brutalidad del conflicto en Antioquia, los fiscales Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez Méndez cerraron el caso. No lo archivaron por presión ni por conveniencia. Quedó cerrado porque no había mérito. Eso en cualquier democracia con un sistema judicial mínimamente coherente sería el fin de la historia, pero en Colombia cuando el apellido del acusado es el enemigo político correcto la cosa juzgada se vuelve un obstáculo negociable.

Lo que vino después no fue un hallazgo de nuevas pruebas sino una operación. En 2010, bajo la Fiscalía del gobierno Santos, el caso resucitó alimentado por recursos provenientes de Venezuela, movilizados por un mayor retirado de la Policía refugiado allá, Juan Carlos Meneses, con vínculos acreditados en el proceso con el Cartel del Norte del Valle. Vale la pena detenerse en ese dato porque es revelador que el caso contra Santiago Uribe fue reactivado con dinero de una fuente vinculada al crimen organizado y a un gobierno extranjero que tenía sus propias razones para debilitar al uribismo. Si eso lo hiciera cualquier otro actor político en cualquier otro contexto, la indignación de los mismos que aplauden esta persecución sería ensordecedora. Pero el odio ideológico tiene una capacidad extraordinaria para anestesiar la coherencia. El edificio acusatorio descansaba sobre dos testigos y los dos se derrumbaron de manera estrepitosa.

Meneses aseguró haberse reunido con Santiago Uribe en La Carolina entre el 5 y el 10 de enero de 1995. Ese detalle tan específico fue su error fatal porque la Feria de Manizales de ese año dejó un rastro documental imposible de borrar porque existen fotos, videos, entrevistas en el diario La Patria, testimonios de decenas de personas que lo vieron allí cumpliendo compromisos gremiales como ganadero que lo obligaban a estar presente desde antes.

Santiago Uribe estaba en las gradas de una plaza de toros en Manizales cuando Meneses decía que estaba en una finca del norte de Antioquia conspirando. Eso no es una coartada conveniente fabricada por abogados hábiles, sino una imposibilidad física documentada por la prensa de la época. Y sin embargo, con esa mentira comprobada como columna vertebral el proceso siguió adelante durante años. Ahí es donde uno deja de hablar de errores judiciales y empieza a hablar de otra cosa.

El segundo testigo es aún más perturbador porque lo que revela no es solo una mentira, sino un sistema industrial de fabricación de mentiras. Eunicio Alfonso Pineda Luján, una persona con diagnóstico clínico de esquizofrenia, fue mantenida fuera del país durante quince años rotando entre Ecuador, Chile y España mientras su testimonio era moldeado, afinado y ensayado como si fuera un guion. Decía haber sido torturado por orden de Santiago Uribe y el relato era escalofriante en sus detalles. Pero era una construcción financiada durante más de una década por actores con larga historia de confrontación política con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando la Fiscalía dio con la excompañera sentimental de este personaje la realidad se impuso sin margen para la duda porque ella desmintió la tortura, desmintió la presencia de paramilitares en la finca y reveló que ese testigo la había abandonado embarazada sin volver jamás. Un hombre capaz de desaparecer quince años dejando a una mujer sola con un hijo que nunca conoció no es precisamente el perfil del testigo moral que la acusación necesitaba. Su relato cayó palabra por palabra ante la propia Fiscalía que lo había utilizado.

Cabe recordar que en esos quince años de viajes, de hoteles, de ensayar una mentira en tres países los pagó alguien. Ese alguien tiene nombre: el sacerdote jesuita Javier Giraldo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, enemigos declarados de Álvaro Uribe desde que pisó la Gobernación de Antioquia. Eso no es un detalle menor, eso es la firma del complot.

El tercer cargo, el del homicidio del conductor Camilo Barrientos, tampoco resistió el escrutinio. El crimen fue cometido por otras personas identificadas y condenadas que actuaron por motivos propios y usaron sus redes criminales para señalar falsamente a Santiago. El verdadero responsable lo reconoció bajo juramento con condena en firme. Santiago Uribe no tenía nada que ver y la única razón por la que su nombre apareció en ese expediente fue porque alguien necesitaba que apareciera. Ese es el patrón que atraviesa todo el proceso: la necesidad política de un nombre, no la búsqueda de un culpable.

La izquierda colombiana ha convertido este proceso en un símbolo de su narrativa sobre el uribismo y esa narrativa tiene un problema de fondo que no puede resolver porque no se sostiene cuando los testigos mienten de manera documentada, cuando las coartadas son irrefutables, cuando los financiadores del proceso tienen vínculos con el crimen organizado y cuando la reapertura del caso coincide puntualmente con la necesidad de golpear políticamente a un expresidente. La justicia no funciona por narrativa ni por conveniencia ideológica sino por pruebas, y las pruebas aquí no apuntaban a Santiago Uribe, sino contra quienes lo acusaban.

Lo verdaderamente grave de este caso no es solo el daño brutal a un individuo y a su familia. Es lo que revela sobre la fragilidad del sistema cuando la política lo coloniza desde adentro. Cuando un proceso judicial puede reabrirse con dinero venezolano, sostenerse con un enfermo mental financiado durante tres lustros y construirse sobre el testimonio de un hombre que mintió más de treinta veces comprobadas, la pregunta ya no es si Santiago Uribe es culpable. Aquí lo que todos deberíamos estar preguntando es hasta dónde fue capaz de llegar la infamia y quién va a responder por ella.

Esa pregunta todavía no tiene respuesta. Y eso también es una forma de injusticia.

Santiago Uribe se entregó a la justicia como corresponde, sin escándalo, cumpliendo la ley, dando la cara. Eso dice mucho de él. Pero dice algo más de quienes mueven este proceso, que el timing no sea para nada inocente. Estamos en época electoral y no es ningún secreto que detrás de esta persecución hay hilos que maneja una extrema izquierda que sabe perfectamente lo que hace: no busca condenar a Santiago, busca amarrar a Álvaro Uribe, neutralizar a uno de los electores más poderosos y queridos del país, golpearlo donde más duele que es la familia, y convertir un proceso judicial lleno de mentiras documentadas en un lastre político que pese en las urnas.