El domingo 21 votaré por defender la democracia liberal

Tal como lo indiqué en la columna de El Tiempo el pasado domingo, la elección que tenemos enfrente no es una decisión cualquiera. Estamos decidiendo el futuro del país, de nuestra democracia, de nuestra economía, de la defensa de la libre empresa, de la capacidad de crear empleo, de la propiedad privada, de la separación de poderes y de la necesidad de contar con una Presidencia de la República sometida a límites suficientes para evitar abusos de poder.

Esta elección no puede leerse como una competencia ordinaria entre dos candidatos. Tampoco debería abordarse exclusivamente desde de las preferencias ideales o de las identidades políticas tradicionales. Colombia está ante una decisión concreta, con alternativas concretas y con consecuencias muy profundas para sus instituciones, sus libertades y su futuro.

Para quienes creemos en la democracia liberal, en la Constitución, en el Estado de derecho, en la división de poderes, en las libertades individuales, en la propiedad privada, en la empresa, en el emprendimiento y en una economía capaz de generar oportunidades, la decisión no debería admitir demasiadas dudas. Votaré por Abelardo de la Espriella, considero que es la alternativa más conveniente para el país. Frente al escenario que tenemos, es la única alternativa responsable para quienes creemos que Colombia debe corregir el rumbo sin poner en riesgo los fundamentos de su democracia.

Esto no significa que, ni yo, ni todas las personas que voten por Abelardo compartan cada una de sus posiciones, cada uno de sus énfasis, ni cada una de sus expresiones. La democracia no exige adhesiones absolutas. El voto no es una rendición del criterio propio ni una autorización ilimitada para gobernar sin controles. Votar es escoger, entre las opciones reales que ofrece la democracia, aquella que mejor protege los principios esenciales que permiten la convivencia, la libertad y el progreso.

Y hoy la alternativa es clara. De un lado está Iván Cepeda, candidato que representa la continuidad política del actual gobierno. No se trata de una interpretación forzada. Ha sido presentado y asumido como expresión de la prolongación ese proyecto político. Él mismo habla de “nuestro gobierno”, dejando clara la relación de identidad y continuidad con una administración frente a la cual existen razones muy serias de preocupación.

Las críticas al actual gobierno no son solamente de ejecución, sobre sus equivocaciones o sobre sus excesos, aunque en ese campo también hay mucho que decir. El problema más profundo ha sido su relación conflictiva con los principios de la democracia liberal: el ataque recurrente a instituciones, la desconfianza frente a los contrapesos, la tentación de concentrar poder, la presión sobre las cortes, el Congreso, los organismos técnicos y los sectores independientes de la sociedad, así como la insistencia en promover una Asamblea Nacional Constituyente.

Ese punto es decisivo. La Constitución de 1991, con todas sus imperfecciones, ha sido el marco dentro del cual Colombia ha podido avanzar en derechos, libertades, participación ciudadana, reconocimiento de minorías, descentralización, independencia institucional y límites al poder. Abrir la puerta a una Constituyente en el contexto de un proyecto político que ha mostrado vocación de concentración presidencial no es una simple reforma, es un desafío a muchos de esos principios. Es un riesgo mayor para el equilibrio democrático.

Por eso esta elección no se reduce a escoger entre simpatías personales, afinidades políticas o selecciones entre derechas e izquierdas de distintos matices. Lo que está en juego es la orientación del Estado colombiano. Está en juego si preservamos un orden institucional con separación de poderes o si avanzamos hacia una concentración cada vez mayor alrededor de la Presidencia. Está en juego si defendemos la economía de mercado con responsabilidad social o si debilitamos las condiciones que hacen posible la inversión, el empleo y la creación de riqueza. Está en juego si protegemos la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad de empresa, o si seguimos alimentando un ambiente de incertidumbre y confrontación.

La prosperidad no es un lujo ideológico, ni una idea pro élites, es el derecho legítimo de todo el pueblo a mejorar sus condiciones de vida. Es una condición para poder atender a los más vulnerables. Sin crecimiento no hay política social sostenible. Sin inversión no hay empleo formal. Sin empresa no hay movilidad social. Sin confianza no hay futuro. Y sin instituciones sólidas, ninguna promesa de justicia social termina siendo creíble.

Quienes creemos en convicciones liberales, democráticas y sociales sabemos que el país necesita mucho más que orden o crecimiento. Colombia necesita reducir la pobreza, cerrar brechas, mejorar la educación, fortalecer la salud, proteger a los niños, niñas y adolescentes, cuidar al adulto mayor, reconocer a las víctimas y construir oportunidades reales para quienes históricamente han estado excluidos. Pero precisamente por eso hay que defender las condiciones que hacen posible una política social seria: estabilidad, instituciones, crecimiento, seguridad, inversión, buena administración pública y respeto por la Constitución.

Quizá muchos hubieran preferido una opción que se identificara como más ‘de centro’. Pero esa alternativa no llegó a la segunda vuelta. Quienes aspiraron a representar ese espacio no lograron construir la fuerza política necesaria para convertirse en una opción vigente en el momento decisivo.

La política se decide con realidades, no con nostalgias. Y la realidad es que Colombia debe escoger entre dos caminos claramente distintos. En ese escenario, abstenerse o decir que ‘ninguno de los dos’ puede sonar moralmente cómodo, pero no resuelve el dilema. Al contrario: lo evade. Cuando están en juego la Constitución, la libertad económica, el Estado de derecho y la calidad de la democracia, no decidir también produce consecuencias.

De la Espriella ha entendido, además, que para gobernar un país complejo se requiere más que una voz fuerte, que hay que aceptar también, muchos reconocen y apoyan. Ha decidido rodearse de personas que generan respeto y que representan una visión institucional, democrática y constitucional del poder. Ese hecho importa. Colombia necesita un gobierno que actúe dentro del cauce de la Constitución, que respete los contrapesos, que convoque talento técnico, que tome buenas decisiones de política pública y que comprenda que la estabilidad democrática no es negociable.

El apoyo electoral, sin embargo, debe venir acompañado de exigencia. Nadie recibe un cheque en blanco. El próximo gobierno deberá ser evaluado con rigor. Habrá que exigirle respeto por las instituciones, responsabilidad fiscal, buena política social, seguridad, crecimiento, transparencia, independencia de los poderes públicos y resultados concretos para los ciudadanos. Apoyar una candidatura no significa suspender el espíritu crítico. Significa reconocer cuál alternativa, en este momento, ofrece mejores condiciones para proteger al país. Muchos confiamos en que habrá un Gobierno dentro del cauce de la Constitución, con respeto por los contrapesos, talento técnico, constructor de consensos y con buenas políticas públicas. El país necesita más unión y menos polarización. Aunque siempre estaremos listos para defender esos principios que muchos identifican con lo de la democracia liberal si fuera necesario sin ceder un milímetro en lo que creemos correcto.

Por eso creo que esta es la decisión más conveniente para el país. No como un acto de adhesión incondicional, sino como una decisión responsable frente al momento histórico que vivimos. No porque represente la perfección política, sino porque representa la opción que permite defender mejor la Constitución, las libertades, la propiedad privada, la empresa, el emprendimiento, la seguridad jurídica y las condiciones necesarias para construir prosperidad.

Colombia necesita corregir el rumbo, no destruir sus fundamentos. Necesita más oportunidades, no más incertidumbre. Necesita mejores políticas públicas, no más concentración de poder. Necesita un Estado eficaz, no un Estado capturado por un proyecto político que pretenda reescribir las reglas de la sociedad desde el poder.

Este próximo domingo tendremos que decidir entre dos caminos. No tengo ninguna duda de que voy a optar por el camino de mayor institucionalidad.