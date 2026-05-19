Exministro de Justicia Wilson Ruiz cuestiona decisión del CNE contra SEMANA y AtlasIntel: “Viola flagrantemente el debido proceso”

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela lanzó fuertes críticas contra la magistrada Fabiola Márquez tras la decisión que ordenó suspender la publicación y difusión de encuestas de la firma AtlasIntel y SEMANA.

A través de su cuenta en X, Ruiz aseguró que la actuación de la togada “viola flagrantemente el debido proceso y el principio de legalidad”, al considerar que el procedimiento adelantado por el Consejo Nacional Electoral no contempla la posibilidad de suspender de manera urgente a una firma encuestadora. Según afirmó, esa facultad “es exclusiva de un juez”.

El exfuncionario también pidió que AtlasIntel y SEMANA acudan “de inmediato a la justicia constitucional para el restablecimiento de sus derechos abruptamente afectados”.

En el centro de la imagen, la magistrada Fabiola Márquez. Foto: SEMANA, Colprensa y A.P. I, respectivamente.

La controversia se originó luego de que la magistrada Márquez expidiera una medida cautelar de urgencia que ordena la “suspensión inmediata o prohibición temporal” de nuevas encuestas electorales de AtlasIntel mientras se verifica el cumplimiento de requisitos legales y metodológicos.

De acuerdo con la resolución conocida este martes, la decisión se basó en un informe técnico y metodológico elaborado por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE, que habría identificado presuntas irregularidades en estudios divulgados por la firma brasileña.

El magistrado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, el partido de la candidata presidencial Paloma Valencia, también participa del plan para silenciar a SEMANA

Este medio aseguró que la medida no fue sometida a discusión ni votación de la Sala Plena del tribunal electoral y calificó la actuación como una “operación de silencio” en plena recta final de la campaña presidencial de 2026.