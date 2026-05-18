Petro sorprendió con video en el que habló de lo que ha sido su mandato y pidió compartirlo: “El país que viene”

El presidente Gustavo Petro sorprendió al publicar un video en su cuenta de X en el que habló de lo que ha sido su Gobierno y su mandato.

Con varias imágenes de Colombia y de algunos eventos que se han dado a lo largo de su administración, el jefe de Estado pronunció palabras reflexivas.

“Las ideas cuando encuentran tierra, no retroceden, crece con ellas el país que viene“, escribió en la publicación.

Dentro de lo que pusieron en el video, se ven varios discursos de Petro, algunas de las marchas, saludos con altos mandos militares, visitas que realizó el presidente a ciertos lugares, entre otras cosas.

Por último, el mandatario le hizo el llamado a los colombianos para que transmitan el mensaje y el audiovisual.

“Comparte con todos tus amigos y amigas”, añadió.