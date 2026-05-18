Un escenario de segunda vuelta entre Paloma Valencia e Iván Cepeda tiene solo un 4 % de probabilidad, según Polymarket

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia está cada vez más cerca, mientras los diferentes escenarios que muestran los sondeos de opinión y las plataformas de apuestas pronostican una segunda jornada.

Abelardo de la Espriella dobla a Paloma Valencia en intención de voto y derrotaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

Todo parece indicar que el próximo 31 de mayo los colombianos elegirán a dos candidatos para que se enfrenten en una segunda vuelta, ya que los resultados que se conocen hasta el momento no dan a nadie como ganador.

Polymarket, la plataforma de mercados de predicción más grande del mundo, que utilizan usuarios para apostar sobre la probabilidad de situaciones futuras, así lo deja ver en su más reciente actualización.

De acuerdo con la plataforma, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se muestran con la mayor probabilidad de llegar a una eventual segunda vuelta, con el 85 %, mientras que Paloma Valencia se viene desinflando.

El escenario actualizado por la plataforma Polymarket ante una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Foto: Captura de pantalla

Los más recientes datos revelan una muy baja probabilidad de que la candidata del Centro Democrático y el aspirante del Pacto Histórico lleguen a una posible segunda vuelta, la cual se disputaría el 21 de junio.

Según Polymarket, esta probabilidad se encuentra hasta hoy, lunes 18 de mayo, en apenas un 4 %, con una caída de cerca de tres puntos porcentuales frente a lo registrado este domingo, cuando se encontraba en el 7 %.