“Ya que Delcy nos envía a Alex Saab, Diosdado es el próximo. Luego iremos por ella”: congresista Carlos Gimenez

El representante Carlos Gimenez, una de las voces más críticas en el congreso de los Estados Unidos frente a la dictadura de Nicolás Maduro, hizo un comentario frente a la deportación de Alex Saab.

Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos: Gobierno de Venezuela confirmó la noticia

El polémico empresario colombiano, quien era uno de los hombres fuertes del régimen de Nicolás Maduro, ya había estado preso en Estados Unidos, tras ser detenido en 2020 en Cabo Verde y enviado a ese país en 2021. La justicia norteamericana lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela.

Nicolás Maduro y su séquito calificó esa detención de “secuestro”. Y, en 2023, logró un acuerdo con el gobierno de Joe Biden que le permitió llevarlo a Caracas. Desde hace meses se ha dicho que el gobierno Trump pedía su traslado a los Estados Unidos y que podría ser ahora uno de los testigos en el juicio de su antiguo protector. El gobierno de Delcy Rodríguez finalmente confirmó la noticia este sábado.

“Ya que Delcy nos envía a Alex Saab, Diosdado es el próximo. Luego iremos por ella. Queda poco”, escribió el representante Giménez.