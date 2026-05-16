“El mismo régimen que entrega a Alex Saab es el que me ha perseguido a mí por haberlo investigado”

El gobierno venezolano confirmó la deportación de Alex Saab a los Estados Unidos. El periodista que más ha investigado al controvertido empresario colombiano y que narró cómo se convirtió en el hombre de confianza de Nicolás Maduro envío duras reflexiones sobre el regreso de Saab a una prisión norteamericana.

Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos: Gobierno de Venezuela confirmó la noticia

“El mismo régimen que hoy entrega a Alex Saab a los Estados Unidos es el que me ha perseguido a mí y a los editores de Armando Info por haberlo investigado y revelar la corrupción detrás de todos los negocios que Maduro y Cilia Flores le entregaron a Saab durante años", aseguró.

Deniz lanzó unas preguntas: “¿Cuánto dinero se gastaron defendiendo a Alex Saab? ¿Cuánto dinero gastaron en propaganda y mercenarios comunicacionales? ¿Quiénes fueron los funcionarios que le dieron la supuesta nacionalidad venezolana, así como la condición de “diplomático” a Saab? ¿Cómo queda Tarek William Saab que nunca lo investigó sino que lo defendió? ¿Qué pasa con el pasaporte diplomático que también le dieron a la esposa de Saab? ¿Cuánto dinero se llevó Alex Saab y sus socios de Venezuela?“.

Venezuela deportó este sábado hacia Estados Unidos al colombiano, acusado de ser testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, informó el Servicio de Migración venezolano en un comunicado.

Roberto Deniz es periodista de investigación del medio digital venezolano Armando.info queha sido uno de los que más ha investigado a Alex Saab. Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Saab ya estuvo preso en territorio estadounidense en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Venezuela negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.

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Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en un operativo estadounidense en enero, lo destituyó de todas sus funciones en febrero y empezaron a circular rumores de su arresto, que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades.

“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, detalla el texto difundido este sábado.

El traslado de una persona a otro país que lo reclama por algún delito es una extradición, medida prohibida en la Constitución venezolana. La autoridad migratoria afirma que en su lugar se trata de una “deportación”.

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro. Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano. Venezuela lo calificó de “secuestro” mientras lo defendía como un “héroe” que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.

Finalmente fue excarcelado en 2023 por Washington como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela.

*Con información de AFP