Temblor sacudió México este domingo 16 de agosto: conozca la magnitud y profundidad reportadas

El mundo registra continuamente actividad sísmica. Un nuevo sismo, esta vez en México, tuvo una magnitud de 5,2 y una profundidad de 35 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según los datos disponibles, el movimiento se presentó cerca de Puerto Madero, alrededor de las 10:52 a. m. Hasta el momento, no se han reportado detalles adicionales sobre posibles afectaciones.

Este evento se suma a la actividad sísmica registrada en distintos puntos del planeta durante los últimos días. Entre los movimientos más destacados se encuentran el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia el pasado lunes 10 de agosto, el de 7,7 registrado en Indonesia y otro de 5,2 en España.

La sucesión de estos fenómenos ha puesto nuevamente la atención sobre la constante actividad sísmica que se presenta en diferentes regiones del mundo.

*En desarrollo