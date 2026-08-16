Nuevo terremoto sacude la Tierra: se reporta movimiento telúrico en Vanuatu, país en el Pacífico Sur

Un terremoto de magnitud 6,1 impactó este domingo, 16 de agosto, cerca de la costa de Vanuatu, un país en el Pacífico sur, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Nuevo temblor se registró en el Chocó la mañana de este domingo: confirmaron la magnitud

El epicentro del sismo se ubicó 56 kilómetros al noroeste de la pequeña aldea costera de Port Olry con una profundidad de 188 kilómetros, según el USGS.

Inicialmente no se reportaron daños, y el departamento de riesgos naturales de Vanuatu no emitió alerta de tsunami.

Un terremoto de magnitud 6.1 acaba de golpear Vanuatu cerca de la isla/volcán Ambae Foto: X/@StefanBurnsGeo

Vanuatu se encuentra en una zona de elevada actividad sísmica del Pacífico y figura entre los países más expuestos a desastres naturales como terremotos, tormentas, inundaciones y tsunamis.

Los terremotos son frecuentes en Vanuatu, un archipiélago de baja altitud que se extiende a ambos lados del Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de actividad sísmica que atraviesa el sudeste asiático y la cuenca del Pacífico.

El terremoto ocurre después de que decenas de personas murieran en Indonesia tras un terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país la madrugada del sábado, 15 de agosto, seguido de cientos de réplicas.

Se observan casas dañadas tras un terremoto de magnitud 7,7 en Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Oriental, el 15 de agosto de 2026. Foto: AFP

Durante el mes de agosto se han registrado varios terremotos importantes en distintas partes del mundo.

Entre los más destacados se encuentra el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en el occidente de Colombia, que provocó daños materiales y afectó a numerosas comunidades.

Ese mismo día, Papúa Nueva Guinea sufrió otro fuerte seísmo, de aproximadamente magnitud 6,8–6,9, en la región de Bougainville.

Terremoto en Colombia: hay 289 muertos; aumentan las afectaciones tras nuevo reporte de Pereira

El pasado 15 de agosto, Indonesia fue golpeada por un terremoto de magnitud 7,7 en la zona de Flores, que ocasionó importantes daños, deslizamientos y numerosas víctimas, además de complicar las labores de rescate.

Por último, en España, la provincia de Granada registró el 15 de agosto un terremoto de magnitud 5,0, seguido de diversas réplicas durante el día 16.

Terremoto en Colombia Foto: Policía de Cali

Cabe resaltar que el pasado mes de junio, se presentó un fuerte terremoto en La Guaira, Venezuela, que dejó hasta el momento más de 6.300 muertos.

El Pacífico presenta muchos temblores porque alrededor de este océano se encuentra el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona donde varias placas tectónicas están en movimiento y chocan entre sí.