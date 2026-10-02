El historial criminal que tenía el sospechoso del intento de secuestro del avión de FlyDubai

El ciudadano de nacionalidad omaní, señalado como el presunto responsable de haber atacado al capitán de un vuelo de FlyDubai para intentar precipitar la aeronave, registraba un historial previo de alertas de seguridad.

Se conocen más detalles del intento de ataque terrorista en un vuelo hacia Israel

Según información de inteligencia revelada por la cadena ABC News, el hombre se desempeñaba como copiloto en prácticas para la aerolínea Oman Air durante el año 2024, periodo en el que las autoridades le habrían descubierto material de carácter extremista entre sus pertenencias.

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A raíz de este hallazgo, la compañía omaní procedió a retirarlo de las funciones de vuelo por considerarlo una amenaza para la seguridad aérea. No obstante, se le habría permitido permanecer dentro de la empresa desempeñando labores puramente administrativas, lo que genera serios interrogantes sobre los protocolos de seguimiento a personal de riesgo.

Cuestionamientos a las brechas de seguridad aeroportuaria

La reaparición del sospechoso como primer oficial en una ruta comercial con destino a Israel activó una investigación internacional para esclarecer los fallos en las verificaciones de antecedentes.

El capitán del vuelo FZ1073 resulto gravemente herido tras sufrir un ataque que tenía el fin de tomar el control del avión. Foto: x (antes twitter)

De acuerdo con las fuentes citadas por ABC News, las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley intentan precisar cómo el involucrado logró superar las evaluaciones de contratación de FlyDubai para tomar nuevamente el control de la cabina.

El hecho de que un individuo previamente sancionado por vínculos con propaganda radical haya quedado al frente de un vuelo que transportaba a cerca de 180 pasajeros israelíes pone en evidencia vacíos en el intercambio de información de seguridad entre las líneas aéreas de la región y las autoridades de aviación civil.

El presunto ataque y la respuesta de los ocupantes

El suceso derivó en un aterrizaje forzoso en territorio de Arabia Saudita luego de que se desatara la agresión en pleno vuelo.

Relatos recopilados por la agencia AFP, basados en el testimonio de familiares de una de las pasajeras, indican que el presunto atacante habría herido al comandante con un arma cortopunzante en un aparente intento de tomar el control total de la nave.

Varias personas desembarcan de un avión de FlyDubai que transportaba a israelíes que sufrieron un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Alertados por los ruidos y gritos provenientes de la cabina, varios usuarios reaccionaron rápidamente e ingresaron al espacio de mando para neutralizar al sospechoso.

El incidente dejó rastros de sangre y momentos de angustia entre los viajeros, antes de que la tripulación lograra desviar y descender la aeronave de manera segura.

*Realizado con información de AFP*