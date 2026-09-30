El impresionante video del intento de secuestro del avión con destino a Israel

El vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita este miércoles 30 de septiembre, después de un violento enfrentamiento dentro de la cabina de mando. La aeronave, un Boeing 737 MAX 8, transportaba 174 pasajeros, la mayoría de ellos israelíes, según reportes de medios de ese país.

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De acuerdo con autoridades israelíes, el copiloto habría atacado con un arma blanca al capitán mientras el avión se encontraba en vuelo y posteriormente habría intentado tomar el control de la aeronave. La situación provocó una fuerte pérdida de altitud y activó señales de emergencia durante el trayecto.

Datos de seguimiento indican que el avión se encontraba a unos 34.000 pies de altura cuando descendió más de 14.000 pies en aproximadamente 30 segundos. Durante ese momento, la aeronave también modificó su trayectoria y terminó desviándose hacia Arabia Saudita.

Así es el impresionante vídeo del intento de secuestro del avión que iba hacia Israel Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Uno de los pasajeros, Almog Italie, relató que inicialmente creyó que el avión atravesaba una turbulencia extremadamente fuerte. Sin embargo, después observó movimiento en la parte delantera de la cabina y comprendió que algo extraño ocurría.

Según su testimonio, pasajeros y miembros de la tripulación se desplazaron hacia el frente del avión mientras la aeronave continuaba perdiendo altura. El capitán, que habría resultado herido durante el enfrentamiento, consiguió abrir la puerta de la cabina, permitiendo que otras personas intervinieran.

Videos grabados por pasajeros y difundidos posteriormente muestran el interior de la aeronave después del enfrentamiento. En las imágenes aparecen dos hombres heridos en el suelo y pasajeros intentando controlar la situación. Reuters verificó uno de estos registros.

La situación pudo ser controlada con la intervención de pasajeros, miembros de la tripulación y otros pilotos que viajaban en el avión. Flydubai confirmó que una tripulación de reserva que se encontraba a bordo tomó posteriormente el control de la aeronave.

El avión fue desviado hacia el aeropuerto Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde aterrizó de emergencia. La compañía aeroportuaria saudí informó que el capitán y el copiloto fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Un avión de FlyDubai con pasajeros israelíes a bordo, que previamente habían viajado en otro avión de FlyDubai Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Flydubai confirmó que había ocurrido un “incidente” durante el vuelo y señaló que todos los pasajeros estaban a salvo y contabilizados. La aerolínea también indicó que las razones detrás del enfrentamiento aún eran desconocidas y pidió evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el copiloto fue detenido por las autoridades saudíes. Mientras tanto, funcionarios israelíes calificaron preliminarmente el hecho como un posible intento de ataque, aunque la investigación continúa para establecer las circunstancias y el motivo del enfrentamiento.

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Tras permanecer en Arabia Saudita, los pasajeros fueron trasladados posteriormente en otro vuelo hacia Israel.