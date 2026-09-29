La conversación entre María Corina Machado y Rick Scott. Se abriría la puerta para su regreso

El senador estadounidense Rick Scott confirmó este martes, 29 de septiembre, que sostuvo una conversación telefónica con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en la que abordaron su eventual retorno al país y el futuro político de Venezuela.

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A través de una publicación en X, Scott aseguró que Machado está preparada para regresar “pacífica y constructivamente” y que estaría dispuesta a reunirse con quienes actualmente tienen el poder, incluida Delcy Rodríguez, además de representantes de los sectores público y privado.

El senador republicano señaló que la principal prioridad de Machado es la libertad y la prosperidad de los venezolanos. También sostuvo que, a su juicio, su presencia en Venezuela sería importante para acompañar un proceso orientado hacia las elecciones y la construcción de instituciones democráticas.

Una nueva conversación entre dos figuras de la política venezolana y estadounidense puso nuevamente el regreso a Venezuela en el centro del debate. Foto: Europa Press via Getty Images

La declaración se produce pocos días después de varios intentos fallidos de Machado por regresar al país. Según su equipo, la dirigente ha intentado volver al menos siete veces desde que salió de Venezuela a finales de 2025, cuando viajó a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Los últimos intentos ocurrieron en septiembre, mientras Delcy Rodríguez se encontraba en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

En esa ocasión, Machado intentó utilizar diferentes rutas desde Panamá, pero no consiguió completar el viaje. Su equipo atribuyó los obstáculos a restricciones y dificultades logísticas, aunque no ha identificado públicamente a un responsable específico.

En contraste, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, negó que las autoridades venezolanas estén impidiendo el retorno de Machado. El funcionario afirmó el pasado 25 de septiembre que no existía una prohibición por parte de las autoridades para su regreso.

El mensaje de Scott también plantea un posible escenario de diálogo. El senador afirmó que Machado está dispuesta a sentarse con Delcy Rodríguez y con otros actores venezolanos para discutir el futuro del país.

Machado respondió agradeciendo el respaldo del legislador estadounidense y reiteró su intención de regresar. “Estoy determinada a volver a casa para estar junto a nuestro pueblo”, escribió tras la conversación.

El senador estadounidense Rick Scott confirmó este martes que sostuvo una conversación telefónica con la líder opositora venezolana María Corina Machado Foto: GETTY IMAGES

La dirigente también vinculó su eventual regreso con la realización de elecciones presidenciales transparentes. Según Machado, un proceso electoral libre permitiría que millones de venezolanos que permanecen fuera del país puedan regresar.

El intercambio ocurre mientras aumenta la expectativa sobre el retorno de Machado. Este lunes, Claudia Macero, su jefa de comunicaciones, regresó a Venezuela después de más de un año fuera del país. Su llegada volvió a poner el posible regreso de Machado en el centro de la agenda política venezolana.

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Por ahora, Machado permanece fuera de Venezuela, mientras Scott mantiene públicamente su respaldo a que regrese y participe en el proceso político que se desarrolle.