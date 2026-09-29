Trump renombra la IA y asegura que “no es artificial”. Estas son su razones

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que la inteligencia artificial será denominada oficialmente como “superinteligencia”, en un intento por cambiar la forma en que se presenta una tecnología que genera tanto expectativas como preocupación.

El anuncio se produjo durante un encuentro en la Casa Blanca con algunos de los principales ejecutivos de la industria tecnológica.

Trump ya había comenzado a utilizar la expresión durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas y posteriormente la empleó durante su reunión con el presidente chino Xi Jinping. Ahora, según informó el mandatario, el cambio será incorporado oficialmente a los documentos estadounidenses.

La explicación de Trump parte de una cuestión semántica. Según el presidente, la palabra “artificial” hace parecer que la inteligencia es falsa, mientras que “superinteligencia” representaría mejor las capacidades y el potencial que atribuye a esta tecnología.

“Superinteligencia” no es, sin embargo, un término nuevo dentro del debate tecnológico. En ámbitos académicos ya se utiliza para describir sistemas hipotéticos cuyas capacidades cognitivas superarían ampliamente las de los seres humanos.

Por eso, el uso político de la expresión por parte de Trump supone una redefinición diferente a la utilización técnica que tradicionalmente ha tenido.

El anuncio llegó en medio de una discusión sobre el ritmo con el que debe desarrollarse la tecnología. Trump sostuvo que Estados Unidos no debe frenar su avance y comparó el impacto potencial de la superinteligencia con el de la Revolución Industrial e internet.

Durante el almuerzo celebrado en la Casa Blanca participaron figuras como Elon Musk, Jensen Huang, Jeff Bezos, Dario Amodei, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg y Greg Brockman, entre otros representantes de las principales compañías tecnológicas estadounidenses.

El encuentro ocurre mientras Silicon Valley mantiene posiciones diferentes sobre la velocidad del desarrollo de los modelos de inteligencia artificial. Empresas y ejecutivos han expresado posturas distintas respecto a la necesidad de establecer controles o ralentizar determinados avances, mientras otros defienden continuar con el desarrollo tecnológico.

Trump, por su parte, afirmó que la prioridad de Estados Unidos debe ser conservar su ventaja frente a China. El mandatario ha señalado que no quiere imponer medidas que, a su juicio, reduzcan el crecimiento de una industria que considera estratégica para la competencia tecnológica entre ambas potencias.