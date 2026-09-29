Los usuarios de Claude están experimentando problemas para utilizar la plataforma este martes, 29 de septiembre, debido a una serie de errores que han afectado varios de los servicios de inteligencia artificial desarrollados por Anthropic.

Las dificultades no se limitan a la versión web. Según la información publicada por la compañía, las interrupciones también alcanzan las aplicaciones de Claude para dispositivos móviles y computadores, así como herramientas como Claude Code y Claude Cowork.

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Los reportes comenzaron a aumentar alrededor de las 9:00 a. m., hora de Colombia. En ese momento, el portal especializado Downdetector empezó a registrar un incremento en las notificaciones relacionadas con fallas en el funcionamiento del servicio.

Según detalló Europa Press, Anthropic reconoció el inconveniente a través de su página oficial de estado, donde informó que estaba investigando un aumento inusual en la cantidad de errores registrados en sus diferentes productos.

Entre las principales dificultades reportadas se encuentran problemas para enviar o cargar conversaciones, errores al realizar solicitudes y fallas al momento de iniciar sesión. En algunos casos, la plataforma puede pedir nuevamente las credenciales de acceso.

La compañía explicó que volver a intentar la acción podría permitir recuperar el acceso, aunque advirtió que algunos usuarios todavía podrían encontrarse con nuevos errores.

Claude, servicio de IA que presenta fallas este 29 de septiembre. Foto: Hans Lucas via AFP

Esta situación puede afectar especialmente a quienes utilizan las herramientas de Claude para desarrollar aplicaciones, programar o incorporar sus funciones de inteligencia artificial en otros servicios.

Spotify también registra problemas

Las fallas no se limitan a Claude. Según los reportes recopilados por Downdetector, Spotify también comenzó a presentar inconvenientes durante la mañana hoy.

Alrededor de las 9:30 a. m., cerca del 60 % de los reportes estaban relacionados con problemas en la aplicación. Esto habría impedido que algunos usuarios accedieran con normalidad a sus canciones y contenidos.

Además, el 22 % de los avisos correspondía a dificultades de conexión con el servidor, mientras que otro 12 % estaba relacionado con problemas para iniciar sesión.

Anthropic trabaja en una solución

Anthropic aseguró que sus equipos están investigando el origen de las fallas y aplicando medidas para recuperar la estabilidad de sus servicios.

Hombre escuchando música en Spotify. Foto: Getty Images

En una de sus actualizaciones, la compañía señaló que las acciones implementadas habían permitido reducir considerablemente la cantidad de errores. Sin embargo, el incidente todavía no había sido solucionado por completo.

Algunos intentos de inicio de sesión, acciones relacionadas con las cuentas y determinadas sesiones de Claude Code y Cowork continuaban presentando problemas.

Por ahora, los usuarios afectados deberán esperar a que se completen las labores de recuperación. Mientras tanto, si una conversación no carga o una solicitud falla, intentar nuevamente después de unos minutos podría permitir recuperar el acceso, aunque la compañía continúa trabajando para restablecer completamente el servicio.